Nel Regno Unito si può mangiare una pizza, per la prima volta al mondo, in compagnia di ologrammi. Un sistema perfetto per superare il problema del distanziamento sociale, quello trovato dalla nuovissima “pizzeria Due cuori” aperta a Londra e a Edimburgo.

I commensali infatti non sono reali, bensì delle proiezioni, roba da fare impallidire i vostri due ultimi pranzi pasquali con collegamento via Zoom. Ad aprire i primi due ristoranti olografici (per ora soltanto dei pop up restaurant, la cui durata non è certa) è stata Virgin Media. Anzi, per la verità si tratta di un unico ristorante diviso in due: per metà si trova a Castle Street a Edimburgo, e per l’altra metà a 400 miglia di distanza sulla South Bank di Londra.

Nelle due metà della pizzeria si potranno dunque mettere in contatto diverse persone virtualmente, con una resa molto realistica, grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate. Ologrammi a grandezza naturale riprodurranno persone lontane, che magari non si vedono da molti mesi a causa della pandemia, e permetterà per la prima volta dopo tanto tempo di mangiare tutti insieme seduti allo stesso tavolo.

Gli uni lo faranno dalla location di Londra, gli altri da quella di Edimburgo, ma per tutti la sensazione sarà quella di stare veramente insieme. Fatta eccezione per un eventuale scambio di fette di pizza tra commensali.

[Fonte: Edimburgh Live]