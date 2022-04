Uk: bere alcol negli stadi da calcio, si potrà di nuovo dopo 37 anni

di Dissapore 26 Aprile 2022

I tifosi di calcio potranno bere alcolici mentre siedono al proprio posto allo stadio per la prima volta dopo 37 anni, secondo i piani del governo UK che verranno pubblicati quest’estate. I ministri hanno deciso di rivedere l’attuale divieto di consumo di alcol durante le partite, che è in vigore nelle prime cinque serie del calcio inglese dal 1985.

La proposta è venuta dall’ex ministro dello sport Tracey Crouch, che ha pubblicato il suo rapporto a novembre. Il consumo di alcolici durante le gare è consentito in altri sport: la Lega calcio inglese (EFL) sottolinea che i suoi club stanno perdendo una fonte di entrate vitale a causa del divieto in corso. I progetti pilota dovrebbero riguardare le serie inferiori, ma se la misura fosse estesa alla Premier League potrebbe valere circa 30 milioni di sterline all’anno.

Tuttavia, si prevede che ci sarà resistenza da parte della Football Policing Unit del Regno Unito. Il principale ufficiale della sezione delle forze dell’ordine specificamente addetta a prevenire le violenze negli stadi di calcio, Mark Roberts, in precedenza aveva detto a Sportsmail che è “folle” revocare il divieto di alcol negli stadi durante le partite. Aveva evidenziato un’ondata di arresti durante le partite di calcio di questa stagione e di Euro 2020: “Si tratta di abolire una misura pensata per rendere le cose più sicure per i tifosi”.