UK: beve in 56 pub in 24 ore, battuto il Guinness World Record

In UK battuto il Guinness World Record per il maggior numero di pub visitati in un giorno: un uomo ha bevuto in 56 pub in 24 ore.

di Manuela 9 Giugno 2022

Lui si chiama Gareth Murphy ed è il nostro nuovo eroe: siamo in UK e Murphy è riuscito a battere il Guinness World Record per il maggior numero di pub visitati in un giorno, bevendo in 56 pub in 24 ore.

Gareth Murphy ha 29 anni e vive a Caernarfon, nel Galles. Il 5 febbraio 2022 è riuscito nell’impresa di superare il precedente record di 51 pub stabilito dall’inglese Matt Ellis nel 2021. A dire il vero è da diversi anni che Murphy cerca di ottenere un record.

C’è anche da dire che si è preparato bene per la sfida. Per battere un record simile è necessario agire in una zona ad alta densità di pub, bar e club: meno tempo sprechi a spostarti fra un locale e l’altro e più ne potrai visitare. Così ha deciso di agire nel centro di Cardiff, zona che, a quanto pare, è quella a maggior densità di locali di tutto il Regno Unito. In pratica in un’area di 0,5 miglia quadrate ci sono più di 300 pub e bar autorizzati.

Per battere questo record, però, lo sfidante non è tenuto a consumare solo ed esclusivamente alcolici (altrimenti finirebbe in breve in coma etilico). Nel corso delle 24 ore, infatti, Murphy, spostandosi rapidamente da un locale all’altro, ha bevuto solo 0,2 pinte di Guinness e 1,8 pinte di birra. Per il resto ha consumato succo d’arancia, di mela, di mirtillo rosso, Coca Cola, Diet Pepsi e un cordiale al ribes nero. In totale avrà bevuto sì e no 18 pinte di drink differenti durante il suo tour dei bar.

Il primo drink di Murphy sono stati 125 ml di limonata in un JD Wetherspoon alle 10 del mattino. Il drink finale è stato quello in un altro pub Wetherspoon alle 21.26.

Murphy ha spiegato che questa sfida è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto in tutta la sua vita.

