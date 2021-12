UK: chef condannato dopo un morto e 31 ricoverati per un pasticcio poco cotto

di Valentina Dirindin 5 Dicembre 2021

Uno chef in UK è stato condannato dopo che, per colpa di un suo pasticcio poco cotto, una persona e morta e altre trentuno sono finite in ospedale.

La shepherd’s pie (letteralmente, il “pasticcio del pastore”), è un tipico pasticcio di carne d’agnello che viene preparato in alcune zone del Regno Unito: una di queste è un piccolo villaggio, il paesino di Hinton-in-the-Hedges, nel Northamptonshire, nel cui pub era stata organizzata una cena di raccolta fondi per la chiesa locale. Cena finita non esattamente come previsto, dopo che i commensali si sono sentiti male: la carne macinata del ripieno era infatti stata cotta male, e il risultato è stata un’intossicazione alimentare di massa.

Dopo la festa, infatti, un gran numero di persone si è sentita male, e in decine sono corsi al pronto soccorso. A salvarsi solo tre parrocchiani che hanno avuto la fortuna di non assaggiare la Shepherd’s pie perché vegetariani. Dopo questa sfortunata raccolta fondi il cuoco del pub, John Croucher, è stato processato con l’accusa di mancato rispetto delle normative alimentari ed è stato condannato a quattro mesi di carcere. Lo chef, un uomo con oltre vent’anni di esperienza nel settore, si è scusato ammettendo che in quell’occasione è stato frettoloso.