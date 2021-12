UK, chef stellato crea un menu di Natale per i bisognosi a 10 £

di Luca Venturino 17 Dicembre 2021

L’idea arriva da Marcus Rashford, attaccante del Manchester United e della nazionale inglese, meritevole di aver affidato allo chef stellato Tom Kerridge la realizzazione di un menu di Natale dal prezzo di 10£ per poter aiutare i più bisognosi.

E c’è da dire che i piatti proposti sono piuttosto invitanti: si tratta di un rotolo di tacchino ripieno e un hash di patate e carote, oltre a un vassoio di verdure. Il menu, come abbiamo accennato, è stato progettato per costare meno di 10£ per le famiglie che utilizzano i buoni Healhy Start, mentre per chi non ne è in possesso il prezzo si alza leggermente a 13£. “Il Natale ha una grande capacità di riunire la famiglia e voglio che il maggior numero possibile di bambini si svegli la mattina di Natale felici e senza l’agitazione di chiedersi da dove verrà il loro prossimo pasto”, ha spiegato Rashford, che nel corso della sua infanzia ha sovente dovuto affidarsi ai banchi alimentari nel periodo natalizio.

Il menu, inoltre, è stato inserito in una campagna di beneficienza organizzata dall’organizzazione FareShare, e nasce con l’intenzione di “aiutare a portare un po’ di allegria a coloro che si trovano in difficoltà”. Dopotutto, incastonato nella rigidità dell’inverno, il Natale è un momento di calore, scorpacciate e risate solamente per chi non deve affrontare la povertà alimentare.