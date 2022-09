UK: contadino muore soffocato dopo essere rimasto intrappolato sotto una balla di fieno

di Manuela 16 Settembre 2022

Notizia di cronaca proveniente dal Regno Unito: in UK è stato ritrovato morto un contadino scomparso da diversi giorni. È soffocato dopo essere rimasto intrappolato sotto una balla di fieno da mezza tonnellata.

L’uomo si chiamava Roy Hart, aveva 62 anni ed era scomparso da sei giorni. Di lui non si avevano più notizie: la polizia lo stava cercando da giorni, ma inizialmente di lui non c’era nessuna traccia. Anche i cani molecolari della polizia erano stati usati per perquisire la fattoria, ma nulla da fare. La paura era che potesse o essere caduto in una fossa di liquame presente nella sua fattoria, situata in una zona abbastanza isolata o che potesse essersi tolto la vita.

La svolta è arrivata quando due agenti sono tornati a casa sua per recuperare alcuni documenti finanziari. I due hanno deciso di controllare nuovamente la fattoria e questa volta hanno notato un’incongruenza: in uno dei fienili collegati alla sala di mungitura, c’era una carriola sotto un mucchio di fieno, ma l’impugnatura della carriola non era visibile.

Avvicinandosi per osservare meglio, hanno intravisto attraverso il fieno la punta dello stivale del signor Hart. Così è stato chiesto l’intervento dei pompieri del Devon e del Somerset: le balle di fieno, infatti, hanno dovuto essere sollevate una per una con l’aiuto di appositi mezzi in quanto erano troppo pesanti per essere sollevate manualmente.

Arrivati alla terza balla, finalmente il corpo del signor Hart è emerso. Si è così ipotizzato che l’uomo sia rimasto intrappolato sotto la balla di fieno, morendo poi soffocato.

A inizio mese, invece, a Verona un operaio è morto dopo essere caduto in un silos di vino.