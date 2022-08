UK: donna muore travolta dalla carica di una mandria di mucche

In UK purtroppo una donna è morta dopo essere stata travolta dalla carica di una mandria di mucche mentre portava in passeggiata il cane.

di Manuela 26 Agosto 2022

Torniamo in UK: qui una donna è tragicamente morta calpestata da una mandria di mucche. La donna stava portando a spasso il suo cane quando è stata travolta dai bovini. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Tutto è successo in Inghilterra, nella zona di Billingshurst, nel West Sussex. Poco prima di mezzogiorno di lunedì scorso, gli abitanti della zona hanno trovato i resti della vittima, tutta coperta di sangue. Nonostante qualcuno dei presenti sia accorso ad aiutare la 55enne ancora prima dell’arrivo della Polizia, dei paramedici e anche di un’eliambulanza, ecco che per lei non è stato possibile fare nulla. Anche quando sono arrivati i medici e hanno provato a rianimarla, le manovre non hanno avuto alcun risultato.

Un amico della donna ha dichiarato che è orribile pensare al fatto che la 55enne sia stata calpestata a morte da una mucca. La vittima era una persona adorabile che amava gli animali e il suo cane. Inoltre ha ricordato che la donna era vegetariana, lei le mucche neanche le mangiava.

Secondo quanto riferito dai residenti di zona al Mirror, però, non è la prima volta che da quelle parti succede una cosa simile. Anche lo scorso maggio un uomo era stato ferito dalla stessa mandria di 30 mucche ed era stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma era riuscito a sopravvivere all’aggressione.