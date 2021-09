UK, fagioli versati sull’uscio delle case: l’atto vandalico è una moda su TikTok

La polizia dell'area metropolitana del West Yorkshire ha chiesto ai negozianti locali di non vendere fagioli in scatola ai giovani della zona.

di Marco Locatelli 16 Settembre 2021

Una moda che è un vero e proprio atto vandalico ha preso piede nel Regno Unito e su TikTok. Stiamo parlando del beaning, una pratica che consiste nel versare grandi quantità di fagioli in scatola sull’uscio delle abitazioni.

A lanciare l’allarme anche la polizia dell’area metropolitana del West Yorkshire che ha chiesto ai negozianti locali di non vendere fagioli in scatola ai giovani della zona, che potrebbero essere appunto coinvolti in questo singolare atto vandalico.

“Se lavorate in un esercizio commerciale — si legge nel comunicato della polizia del West Yorkshire — prestate attenzione a eventuali giovani in cerca di fagioli in grande quantità; se avete bambini o ragazzi a casa, fate attenzione se li scoprite a trafugare questi prodotti”.

Il beaning – dal termine inglese “bean”, fagiolo – ha come bersaglio gli usci delle case, quindi zerbini, tappetini, scalini o gradini vengono letteralmente invasi da fagioli in scatola.

Una volta compiuta la “bravata” i giovani vandali – come si vede nei video pubblicati su TikTok – scappano a gambe levate. Sono milioni le visualizzazioni per questi video pubblicati sotto l’hashtag #beanbandits.