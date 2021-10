Uk: i gestori dei pub e i produttori avvertono che la birra salirà di prezzo

di Valentina Dirindin 27 Ottobre 2021

I produttori di birra e i proprietari di pub dello UK avvertono che i prezzi della birra potrebbero dover aumentare significativamente. La causa è sempre la stessa: l’aumento dei costi aziendali, conseguente all’aumento dei prezzi delle materie prime, conseguente alle difficoltà di approvvigionamento e trasformazione conseguenti alla carenza di lavoratori conseguente alla Brexit e al Covid che al mercato mio padre comprò.

Insomma, in parole povere, in Gran Bretagna (e anche in Italia, in realtà) quasi tutto aumenterà di prezzo, birra compresa. La Society of Independent Brewers (SIBA) afferma addirittura che l’aumento del costo di elementi essenziali come carburante, CO2, energia, bottiglie, lattine e imballaggi stia rendendo impossibile per i piccoli birrifici indipendenti riprendersi dalle restrizioni legate alla pandemia.

E forse neanche l’aumento dei prezzi della birra li traghetterà fuori dalla crisi, per quanto al momento sia l’unica soluzione praticabile. Le imprese del Regno Unito hanno registrato un aumento del 73% del costo della CO2, del 57% del costo dell’energia del birrificio, del 20% del costo delle lattine di birra e del 22% del costo degli imballaggi in cartone.

L’amministratore delegato della società, James Calder, ha affermato che il numero di birrifici nel Regno Unito è diminuito nel 2020 per la prima volta in oltre un decennio: se il governo non provvede ad affrontare la difficoltà – ha aggiunto – bisognerà prepararsi a una “bomba a orologeria di chiusure di birrifici nel nuovo anno”.