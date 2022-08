UK: i giovani abbandonano il fish & chips a favore di pizza e cibo cinese

Inversione di tendenza in UK: i giovani si sono stufati del fish & chips, adesso preferiscono ordinare pizza e cibo cinese.

di Manuela 18 Agosto 2022

A quanto pare in UK i giovani si sarebbero stufati di mangiare sempre fish & chips: adesso preferiscono ordinare pizza o cibo cinese.

Secondo un recente sondaggio condotto da YouGov per Times Radio, il fish & chips spopola ancora fra i pensionati, ma nella fascia di età al di sotto dei 25 anni ecco che viene preferito solamente da 1 persona su 14.

Ma se i giovani non amano più il tradizionale fish & chips britannico, cosa ordinano? Ecco la classifica del cibo a domicilio più ordinato dai giovani inglesi:

cibo cinese: 25% fish & chips: 19% cibo indiano: 17% pizza: 13% kebab: 4% cibo thailandese: 4% hamburger: 3% pollo fritto: 3% cibo giapponese: 2% cibo messicano: 1%

La pizza e il cibo cinese sono fra i cibi maggiormente preferiti nei giovani di età compresa fra i 18 e i 24 anni: in questa fascia di età solamente il 7% sceglie il pesce fritto con le patatine. Salendo fra i 25 e i 49 anni, ecco che il 10% sceglie il fish & chips, mentre fra i 50 e i 64 anni la percentuale arriva al 22% e al 36% per gli over 65 anni.

Sempre secondo questo sondaggio, la politica a quanto pare influenza le scelte alimentari. Il 25% di chi è a favore della Brexit opta per la tradizione, mentre solo il 16% di chi era a favore dell’Europa ordina il fish & chips. Inoltre il 27% dei Tory ordina pesce e patatine fritte, piatto che per i labouristi arriva solo in terza posizione.