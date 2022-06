UK: i Lord si lamentano che in Parlamento si mangia troppo salmone, è polemica

Open Democracy pubblica alcune mail di lamentele dei Lord inglesi, che protestano per il cibo e per il vino servito in Parlamento.

di Valentina Dirindin 19 Giugno 2022

Troppo salmone e vino scadente: è polemica sulle lamentele di alcuni Lord del Parlamento inglese, poco soddisfatti del cibo e del vino serviti nella House of Lords, nonostante questo sia costato ai contribuenti ben 25 milioni di sterline. Di questi, solo 3 milioni sono andati a finanziare l’esclusiva Sala da pranzo dei membri della Camera dei Lord, che può essere utilizzata solo dai parlamentari in carica, da quelli in pensione e dai loro ospiti personali. Eppure, non è abbastanza per soddisfare i Lords, o almeno così sembra.

“Ci sono solo così tante insalate di salmone affumicato o gamberi e gamberi che si possono mangiare per intere settimane di seguito”, pare abbia detto uno di loro. Che tragedia, senza neanche un po’ di salsa rosa. “Sia lo Chardonnay che il Sauvignon Blanc sono davvero di scarsa qualità… Si può fare qualcosa?”, scrive un altro in una delle mail recuperate e pubblicate da Open Democracy.

E ancora, c’è chi si è lamentato della “gamma limitata” dei “panini preconfezionati”, che erano “molto deludenti”. Un altro ha chiesto: “Potrebbero i panini essere presentati su un piatto con un po’ di insalata, anziché in una scatola di cartone?”. Che scelta di scarsa eleganza, in effetti. E se il popolo ha fame, bussi alla porta dei Lords per prendere un po’ di gamberetti avanzati con cui farcire le brioches.