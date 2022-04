UK, il prezzo della pinta di birra sfonda il tetto delle 4 sterline

di Dissapore 4 Aprile 2022

Una delle più grandi catene di pub del Regno Unito, la Marston’s Brewery, sta per aumentare il prezzo di una pinta di ben 45 pence: questo comporterà in molte aree lo sfondamento della soglia simbolica delle 4 sterline per una pinta. L’azienda, che possiede sei birrifici e gestisce più di 1.500 pub, sta introducendo aumenti compresi tra 20 e 45 pence. L’attuale media britannica per una pinta è di £ 3,96. Naturalmente nelle città quella barriera è già stata infranta da tempo: Londra ha il prezzo medio di una pinta di £ 6 mentre a Edimburgo è di £ 5,10, Bristol £ 4,52, Liverpool £ 4,48 e Birmingham £ 4,46.

Un portavoce della Marston’s Brewery ha dichiarato: “L’aumento dei prezzi è un impatto diretto dell’impennata dei prezzi dell’energia e dei costi operativi sperimentati da tutte le imprese e le famiglie in tutto il paese”. La birra alla spina quest’anno ha subito il suo più grande aumento di prezzo da quando sono iniziate le registrazioni, afferma l’Office for National Statistics. Una pinta è in aumento di oltre il 6% rispetto a prima della pandemia, quando il costo medio era di £ 3,73. Le cause sono individuate nella chiusura dei pub a causa delle restrizioni anti Covid, e delle successive crisi della filiera e dei costi delle materie prime.