di Valentina Dirindin 15 Ottobre 2021

Il pub più irraggiungibile del mondo si trova in Gran Bretagna e, dopo aver perso il suo storico proprietario, ora verrà assegnato nelle mani della comunità locale. I residenti della penisola di Knoydart, sulla costa occidentale della Scozia, hanno infatti ricevuto una sovvenzione di oltre 500.000 sterline dallo Scottish Land Fund per acquistare il pub Old Forge, accessibile solo in barca o con un’escursione di circa 18 miglia attraverso torbiere e montagne.

Insomma, praticamente irraggiungibile, a meno che tu non abbia una gigantesca voglia di birra da soddisfare ad ogni costo. Non a caso, il pub è inserito Guinness World Records come il più remoto della Gran Bretagna continentale. La comunità locale, da tempo, protestava nei confronti della gestione del vecchio proprietario, Jean-Pierre Robinet, per la sua abitudine di chiudere il pub durante l’inverno, considerato un momento centrale dell’anno.

Questo anche perché il pub era ormai diventato un punto di attrazione turistica, che quindi portava benessere all’intera comunità. Così proprio i residenti hanno deciso di fare un’offerta per comprarsi il locale: dopo aver raccolto 240 mila sterline hanno fatto domanda per ricevere una sovvenzione, che finalmente è arrivata, permettendo loro di concludere l’affare collettivo. Ora, con quei soldi, i 110 residenti della penisola saranno ufficialmente i gestori del loro pub, per chiunque abbia voglia di raggiungerlo.