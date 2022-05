UK: il pub preferito di Oliver Cromwell diventa una casa di lusso

IN UK un pub storico, quello preferito da Oliver Cromwell, verrà trasformato in una casa di lusso (ed è stato venduto per 695mila sterline).

di Manuela 9 Maggio 2022

Dite addio al pub storico tanto amato da Oliver Cromwell: è stato acquistato e trasformato in una casa di lusso, per un valore di 695mila sterline. In origine il vecchio pub di Ely, nel Cabridgeshire, era noto come The Three Crowns Inn: Cromwell lo frequentava con una certa regolarità prima dello scoppio della guerra civile.

Ma adesso il pub non c’è più, in quanto è stato trasformato in una casa di lusso con quattro camere da lette, casa però di interesse storico culturale di II grado a Waterside, il cuore del centro storico della città.

A dire il vero non si sa esattamente cosa abbia fatto Cromwell durante i suoi anni giovanili in quanto i documenti su di lui, prima dello scoppio della guerra civile inglese, sono assai lacunosi. Tuttavia si sa con certezza che visse a Ely per dieci anni a partire dal 1636, dopo aver ereditato una casa che, fra l’altro, è l’unica ex residenza del Lord Protettore sopravvissuta, oltre ad Hampton Court.

Proprio ad Ely, nel pub, venne messo a capo della Thomas Parsons’ Charity, un ente di beneficenza che aiutava i poveri (malpensanti: mica Cromwell andava al pub solamente per farsi una pinta, lui qui ci lavorava anche!).

Nel pub, ora casa, si possono ancora vedere le travi di legno originali. Così come originali (e immaginiamo scricchiolanti) sono anche le scale a chiocciola di quercia. La proprietà è grande 1.702 piedi quadrati (158 metri quadrati o poco più) e si sviluppa su tre piani, tutti con le scale originali di legno massello di quercia del 17esimo secolo.

Per quanto riguarda la cucina, ovviamente è stata rimodernizzata. Ma alcuni mattoni a vista sono ancora quelli della cucina originale del pub. Sempre originali sono anche la sala da pranzo al piano terra con tanto di camino e pavimento lastricato dell’epoca. Le camere da letto sono quattro: due al primo piano e due, aggiuntive, all’ultimo piano.

