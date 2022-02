UK: la campagna pubblicitaria vegana che disgusta gli animalisti

di Luca Venturino 23 Febbraio 2022

Una coppia annoiata sul divano che decide di ordinare del pulled pork da un’app di delivery, e il fattorino che consegna un maialino vivo con tanto di mannaia affinché i due possano… beh, completare l’opera. È, in parole povere, il contenuto della campagna pubblicitaria del gruppo vegano del Regno Unito Viva!, che è riuscita nell’ardua impresa di disgustare sia chi mangia carne che chi, invece, già segue una dieta vegana o vegetariana.

E siccome evidentemente la sottigliezza non è il forte di Viva!, nello spot non poteva mancare un bel cagnolone che alla vista del porcellino comincia a guaire. Cane che, chiaramente, viene coccolato e amato dalla coppia a sottolineare la loro ipocrisia. Come accennato, nemmeno chi segue una dieta meat-free è rimasto entusiasta del messaggio proposto: “Che ca** era quella pubblicità?” scrive un utente di Twitter. “Sono vegetariano, ma mostrare un maiale con una mannaia è davvero disgustoso”.

L’associazione Viva!, dal canto suo, sostiene che lo spot era volutamente controverso in modo che potesse avere più impatto su più persone possibili. “La maggior parte delle persone nel Regno Unito disprezza la crudeltà verso gli animali, ma semplicemente non stabilisce il collegamento tra la crudeltà verso gli animali e ciò che è nel loro piatto” ha spiegato la fondatrice Juliet Gellatley. “Se riuscissimo a incoraggiare le persone a pensare a ciò che consumano, in un momento in cui numerose alternative vegane sono ampiamente disponibili, possiamo svolgere un ruolo, su scala nazionale, nell’aiutare a cambiare mentalità e salvare gli animali”.