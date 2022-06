UK: nei supermercati in vendita i lamponi raccolti da robot

In UK nei supermercati sono comparsi in vendita i primi lamponi raccolti da appositi robot raccogli-frutti di bosco.

Andiamo in UK perché qui nei supermercati sono ora in vendita i primi lamponi raccolti da robot (robot che, fra l’altro, hanno quattro braccia e assomigliano a un Kraken o a un generale Grievous che non ci ha creduto abbastanza).

Il robot sviluppato dalla Fieldwork Robotics dovrebbe essere il primo al mondo creato con lo scopo di raccogliere lamponi (e anche altri frutti di bosco immaginiamo). L’azienda collegata all’Università di Plymouth ha costruito due robot al momento: questi hanno raccolti i frutti 24 ore su 24 in un campo vicino a Odemira, nella zona sud-occidentale del Portogallo.

La fattoria in questione è gestita dalla Summer Berry Company, azienda che ha sede vicino a Chichester, nel West Sussex ed è fornitrice storica di supermercati britannici come M%S, Ocado, Tesco, Sainsbury’s e Waitrose.

Questi robot giungono in soccorso proprio nel momento in cui tutta l’Europa lamenta una carenza di lavoratori stagionali (problema particolarmente presente nel Regno Unito non solo a causa della pandemia da Covid-19, ma anche per la Brexit). Il governo inglese ha annunciato che a dicembre rilascerà altri 30mila visti validi per il lavoro semestrale nel settore dell’orticoltura (stesso numero del 2021), ma l’ente commerciale British Summer Fruits ha spiegato che ne servono altri 10mila.

Ma torniamo al nostro robot: è costato 2 milioni di sterline, è alto 1,8 metri ed è dotato di quattro braccia di plastica stampate in 3D capaci di raccogliere simultaneamente i lamponi, considerati fra i frutti più difficili da raccogliere in quanto sono più morbidi rispetto ad altre bacche e tendono a crescere su cespugli di diversa altezza.

In realtà è da un po’ che si stava studiando per creare un robot del genere. Il primo robot creato tre anni fa aveva un singolo braccio di raccolto e aveva impiegato 1 minuto intero per avvicinarsi piano piano al frutto, raccoglierlo delicatamente senza spappolarlo e depositarlo in un cestino. Da allora la tecnologia è stata completamente riprogettata in modo da ridurre sensibilmente il tempo di raccolta.

Rui Andres, AD di Fieldwork, ha spiegato che hanno dovuto ideare una tecnologia capace di applicare una pressione sufficiente per staccare il lampone dalla pianta, ma senza danneggiarlo. Inoltre hanno anche inventato dei sensori che sono capaci di dire alla macchina se quel frutto è pronto per essere raccolto o meno.

Al momento i robot sono capaci di raccogliere 1 kg di frutta all’ora, ma l’obiettivo è di arrivare a superare i 4 kg all’ora in modo da poter raccogliere 25mila lamponi al giorno (considera che un essere umano in un turno di 8 ore ne raccoglie 15mila).