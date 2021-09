UK: “occhio ai giovani che comprano fagioli”, dice la polizia per un nuovo trend di TikTok

di Valentina Dirindin 18 Settembre 2021

Si chiama “beaning”, ed è un nuovo trend di TikTok che ha messo in allarme anche le forze di polizia del Regno Unito. La moda – piuttosto stupida, per la verità – prevede che diverse scatole di fagioli vengano versate sulle porte e sugli zerbini delle persone. Scherzone. Ma evidentemente la mamma degli idioti è sempre incinta, e così diverse persone si sono trovate vittima di questo giochetto.

Tanto che la polizia britannica ha lanciato un avvertimento ai negozianti, avvisandoli di fare attenzione ai giovani che acquistano grandi quantità di fagioli. Il trend, contrassegnato sulla piattaforma social con hashtag come #beanbandits, #getbeaned e #beanattack ha accumulato milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di likes.

In realtà si tratta di una trovata datata, che però ultimamente – per dinamiche social che spesso ci sfuggono – è diventata popolare: già questa primavera un account TikTok chiamato The Bean Bandits ha pubblicato un video che mostrava persone che versavano più barattoli di fagioli sulla soglia di una casa. L’ultimo fotogramma della clip mostrava un gradino e uno zerbino coperti dalla poltiglia di fagioli: un TikTok che complessivamente ha raccolto oltre 200.000 Mi piace ed è stato visto oltre un milione di volte.. E che ora ha dato il via a questa vandalistica moda.