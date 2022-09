UK: proprietaria di un fish & chips festeggia la morte della regina Elisabetta, salvata dal linciaggio della folla

In UK la proprietaria di un fish & chips si è messa a festeggiare la morte della regina Elisabetta. Risultato? La folla voleva linciarla, ma è stata salvata in extremis dalla polizia.

di Manuela 9 Settembre 2022

Ormai lo saprete di sicuro tutti: la regina Elisabetta II del Regno Unito è morta a Balmoral all’età di 96 anni. E se in UK gli inglesi sono a lutto, ecco che c’è qualcuno che ha gioito della sua morte. La proprietaria di un negozio di fish & chips ha, infatti, festeggiato la morte della regina. Il risultato? La folla inferocita l’ha quasi linciata, è stata la polizia a salvarla.

Il negozio in questione è il Jaki Fish and Chip Shop di Jacki Pickett. Dopo aver appreso della morte della regina, Jacki ha condiviso un video sui social dove festeggiava con lo champagne la morte di Elisabetta. Non paga, nel video mostrava una lavagnetta sulla quale aveva scritto “Lizard Liz Dead – Londo Bridge has fallen – Yeee” (non cercate il video, perché dopo il quasi linciaggio la titolare lo ha rimosso).

La risposta dei residenti e degli inglesi, ancora sconvolti per la notizia, è stata immediata. Un folto gruppo di vicini di casa del negozio si è radunato fuori dal locale per protestare, fischiando, criticando la proprietaria e lanciando uova contro il ristorante.

La polizia è stata così costretta ad intervenire: sette agenti sono accorsi sul posto per cercare di disperdere la folla. Il negozio è poi stato chiuso a causa del rischio per l’incolumità della titolare. Secondo la polizia, Jackie non avrebbe commesso alcun crimine, ma l’opinione pubblica e i social stanno continuando a mostrare tutto il loro disgusto per le azioni della donna. Tanto che, se cercate la pagina Facebook nel fish & chips in questione, al momento non è raggiungibile: è stata bloccata.

Molti utenti le hanno scritto che è meglio che se ne vada via, non la vogliono lì con loro. Altri le hanno augurato di perdere il lavoro. Immancabile, poi, la pioggia di recensioni negative per il ristorante e la condanna per il comportamento irrispettoso della titolare.