Uk: pub cerca un assaggiatore di patate da pagare 200 sterline l’ora

di Valentina Dirindin 9 Settembre 2021

Nessun doppio senso: un pub in UK sta davvero cercando un assaggiatore di patate, ed è disposto a pagarlo profumatamente. D’altronde, il miglior modo per testare un prodotto è farlo provare ai potenziali clienti, meglio se esperti del settore.

Così The Botanist, una catena con più di 20 ristoranti sparsi in tutta l’Inghilterra, è alla ricerca di un tester di patate che lo aiuti a perfezionare una delle parti cruciali del suo menu della domenica. “Sai apprezzare una buona patata arrosto?”, ha chiesto il pub in un post di recruiting sul suo account Instagram. E in effetti, sul sito del locale, si trova l’application form per candidarsi per il ruolo di “pro-tato tester”.

Coloro che sono interessati all’idea dovranno anche scrivere 500 parole sul motivo per cui pensano di poter eccellere nella posizione. Una fatica ben ripagata, non c’è che dire, visto che la catena è disposta a pagare 500 sterline per una sessione di degustazione di poco più di due ore. Non solo: i prescelti per il ruolo potranno fare un salto nel loro locale preferito della catena una volta al mese, con un pranzo per due offerto dalla casa.

Questa non è la prima volta che The Botanist si rivolge ai suoi clienti per pagarli per un loro feedback sul cibo: era già successo in passato con un annuncio per un assaggiatore di Yorkshire pudding. Meglio le patate, sicuramente.