UK: pub propone il primo menu per cani (con tanto di kebab e curry)

In UK un pub ha deciso di proporre il suo primo menu per cani, con tanto di kebab, curry e anche "qualsiasi cosa ci sia in cucina" fra le voci.

di Manuela 5 Aprile 2022

Andiamo in UK perché qui c’è un pub, il The King’s Arms, che ha deciso di proporre il primo menu per cani. Con tanto di kebab, curry e qualsiasi cosa si trovi in cucina.

The King’s Arms è un pub che sorge a West Malling, nel Kent. Il locale ha risolto un annoso problema che affligge molti proprietari di cani: il cane che mendica a tavola.

Il pub, infatti, non solo permette l’accesso ai cani, ma ha studiato anche un menu tutto per loro. Sono quattro per ora le voci del menu, incluse due opzioni vegetariane per cani che seguono diete particolari:

mix di carne: per 2,50 sterline viene fornita una ciotola piena di carne di pollo, manzo, wurstel, prosciutto, agnello e “qualsiasi cosa ci sia in cucina”

kebab di wurstel: per 1,50 sterline viene servita una selezione di wurstel con carote in stile kebab

cubetti di formaggio: al costo di 1,50 euro, piatto dedicato ai cani che non possono mangiare la carne

sagapoo: sempre per i cani che non possono mangiare carne, ecco un mix di carote, patate e riso ricoperti da sugo (il tutto corredato di salviette per ripulire il muso dei cani)

Un portavoce del pub ha spiegato che al The King’s Arms sanno che un cane è molto di più di un animale domestico. I clienti pare che siano molto soddisfatti, i cani pure, anche se forse i veterinari un po’ meno visto quel sospetto “tutto quello che c’è in cucina”. Mi figuro i veterinari inglesi che, durante la visita del cane, alle domande anamnestiche classiche tipo “Il cane ha mangiato qualcosa di strano?”, “Il cane ha mangiato qualcosa di diverso dal solito?”, debbano aggiungere anche “Il cane è stato al pub ieri sera?”.

In realtà il pub non è l’unico locale che accoglie in questo modo i cani. Per esempio, The Angel a Wimbourne ha una grande birreria all’aperto dove serve anche gelati formulati per i cani. Il pub Three Legged Cross del Dorset, invece, offre ai cani acqua e premietti per farli sentire a loro agio.

A proposito: anche in Italia non siamo da meno. Vi ricordiamo che esiste Pawse, la prima birra per cani Made in Italy.