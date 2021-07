Uk: ristorante italiano vandalizzato dopo la finale di Euro 2020

Un ristorante italiano a Sleaford è stato vandalizzato dai tifosi inglesi dopo la sconfitta contro la nazionale azzurra nella finale di Euro 2020.

Il ristorante Tiamo, ubicato nel mercato di Sleaford, è stato preso d’assalto da parte di un gruppo di tifosi inglesi, che presumibilmente cercavano un obiettivo italiano contro cui sfogare la loro rabbia per la mancata vittoria nella finale dei campionati europei di calcio.

L’area esterna del locale, che era stata recentemente rinnovata per ospitare più clienti in linea con la revoca delle restrizioni del governo inglese, è stata completamente distrutta dagli hooligans. Pannelli di legno spezzati, tavolini ribaltati e sedie distrutte: il risveglio dei proprietari del Tiamo questa mattina è stato piuttosto amaro.

“Grazie ai tifosi inglesi di Sleaford”, hanno scritto questa mattina sulle pagine social del ristorante. “La cosa ironica è che posso anche possedere un ristorante italiano, ma sono inglese anche io e ho visto la tua stessa partita, con la stessa voglia di vincere che avevi tu e la stessa sensazione di tristezza quando non l’abbiamo fatto”, ha proseguito il proprietario del Tiamo. “La grande differenza tra di noi è che io riconosco gli sforzi e il duro lavoro che la squadra inglese e altre persone hanno messo per arrivare dove sono oggi!”.

“Sfortunatamente però, non ho i soldi della squadra inglese per rimediare ai tuoi sforzi per distruggerci la scorsa notte!”.

[Fonte: The Lincolnite]