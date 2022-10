UK: stop alla carne di cervo nel menu degli ospedali, la richiesta degli attivisti vegani

di Manuela 17 Ottobre 2022

Rimaniamo sempre in UK perché qui alcuni attivisti vegani hanno chiesto di smettere di inserire la carne di cervo nei menu degli ospedali, proponendo di sostituirla con verdure, legumi e tofu.

Il fatto è che l’NHS Trusts ha deciso di servire ai pazienti carne di cervo abbattuta da Forestry England nelle foreste dell’Inghilterra. Diversi ospedali, in realtà, stanno già inserendo la carne di cervo nel menu dei pazienti.

Se vi state chiedendo il perché di questa insolita scelta, tutto nasce dal fatto che gli esperti hanno spiegato che la carne di selvaggina come quella di cervo è ricca di proteine, zinco e ferro, mentre è povera di grassi, scelta ideale per aiutare i pazienti a riprendersi. Pare che i pazienti abbiano gradito questa decisione: i piatti a base di cervo sono fra quelli scelti più di frequente, insieme ai tortini di verdure invernali e il purè.

Ovviamente agli attivisti vegani e a quelli che lottano per i diritti degli animali la cosa non è piaciuta. Anzi: hanno sostenuto che la carne rossa dovrebbe essere abbandonata del tutto a favore di verdure e tofu (da persona allergica alle leguminose mi sento di dire anche no, grazie, come se avessi accettato).

Dawn Carr, direttrice dei progetti Vegan Corporate della PETA, ha spiegato che nessun animale, sia esso un cervo, un maiale o una mucca vuole morire per essere servito in uno stufato o per diventare il ripieno di un sandwich. Oltre al fatto che gli animali soffrono terribilmente, bisogna smettere di servire canre negli ospedali perché infato, ictus, cancro e diabete sono collegati alle diete ricche di grassi saturi che si trovano negli alimenti di origine animale (anche se ci sono studi che stanno ridimensionando e rivalutando queste correlazioni).

Per Carr, dunque, sostituire la carne animale con le verdure, i legumi e il tofu sarebbe un’ottima cosa sia per i pazienti che per il personale del SSN.

Di diverso avviso, invece, Adam Fisk di Highland Game che fornisce la carne all’NHS Trust. La sua associazione lavora duramente per trovare una fonte di selvaggina stagionale e variabile a seconda della stagione, offrendola sul mercato in maniera sicura. La carne di cervo non deve essere solo riservata all’alta cucina: con la giusta scelta dei tagli, questo tipo di carne è l’ideale anche per i pazienti degli ospedali.

Inoltre la carne di cervo arriva dalle foreste limitrofe ai ristoranti, è sostenibile, di alta qualità e praticamente a km 0: perché sostituirla con altro che deve essere importato da lontano?