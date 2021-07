Uk: Taco Bell regala tacos per consolare gli Inglesi dopo la finale

La catena di fast food Taco Bell ha deciso di regalare tacos gratis agli Inglesi, per consolarli dopo la sconfitta alla finale dei campionati europei di calcio Euro 2020.

Battuti dall’Italia ai calci di rigore, gli Inglesi confidavano tantissimo nella vittoria finale, tanto che alcuni di loro si erano già fatti tatuare la coppa tanto ambita, che avrebbe dovuto nelle loro intenzioni tornare a casa e che invece, come sappiamo, è tornata a Roma.

E sulla coppa europea aveva puntato pure la catena Taco Bell, che aveva promesso al pubblico un taco gratuito in caso di vittoria della nazionale inglese.

Ma così non è andata, e Taco Bell ha deciso di consolare tutti i tifosi, mantenendo in ogni caso la sua offerta. Insomma: niente coppa, ma almeno i fan del calcio di tutto il Regno Unito si potranno ristorare con un bel po’ di Crunchy Tacos gratuiti.

Per tutto il giorno del “Taco Tuesday” (il 13 luglio), infatti, in uno qualsiasi dei 63 ristoranti della catena, i britannici potranno richiedere e mangiare il loro taco gratis. Chissà se, a parti invertite, una pizza avrebbe consolato il pubblico italiano in caso di sconfitta? Preferiamo non averlo scoperto, in fondo.

[Fonte: Enfield Independent]