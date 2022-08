Umbria, via libera all’immissione di trota fario e iridea nei fiumi e nei laghi per la pesca sportiva

di Luca Venturino 9 Agosto 2022

Il Ministero della Transizione ecologica ha accolto in maniera positiva la richiesta della Regione Umbria di autorizzare l’immissione di alcuni esemplari di trota fario e trota iridea nel reticolo idrografico locale e nei laghetti in cui si svolge l’attività di pesca sportiva. La richiesta venne di fatto inoltrata dalle autorità regionali nel dicembre scorso, e l’annuncio del cosiddetto semaforo verde è stata comunicata da Palazzo Donini.

Nello specifico, le operazioni di immissione riguarderanno esemplari di trote iridee e fario nei laghetti di pesca sportiva (come già anticipato, per l’appunto), il ripopolamento con sole trote iridee sterili nei fiumi e infine l’introduzione di trote fario provenienti in esclusiva dal centro ittiogenico di Borgo Cerreto in occasioni di manifestazioni agonistiche in tre campi gara regionali. Si tratta, stando a quanto dichiarato dallo stesso assessore regionale all’agricoltura e all’ambiente Roberto Morroni, del frutto “di un serio e costante impegno e di massima attenzione istituzionale per la tutela e la promozione del settore della pesca”: importante considerare, per di più, che con questa particolare autorizzazione la Regione Umbria è una delle poche che può vantare di aver portato a compimento “la costante interlocuzione intrapresa con il Ministero al fine di definire un più ampio campo d’azione in materia di ripopolamenti”.

“I risultati fin qui ottenuti” si legge in una nota emessa dallo stesso assessore “costituiscono un primo passo per assicurare valore aggiunto, respiro e prospettiva al settore della pesca sportiva, nel pieno rispetto delle norme che tutelano il patrimonio ittico e la conservazione degli ecosistemi acquatici”.