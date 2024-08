Un altro McDonald’s a Roma, al posto di uno storico supermercato familiare: la comunità non ci sta

Da una parte gli archi dorati, simbolo del fast food per eccellenza; e dall’altra una storia attività familiare che, schiacciata dalla dura legge del numero, si è trovata a tirare giù la saracinesca per l’ultima volta. Nel mezzo c’è la comunità, puntualmente schierata. A Roma sta per aprire un altro McDonald’s, e non mancano le polemiche.

Il nuovo punto vendita del colosso del fast food andrà a sorgere laddove campeggiava l’insegna di Alta Supermercati, storico store aperto nell’ormai lontano 1938 a Primavalle. Verso la metà del mese di agosto la famiglia proprietaria, come riportato dai colleghi di Roma Today, si è trovata costretta a chiudere l’attività: “Ci siamo dovuti adeguare all’evolversi dei tempi” aveva spiegato la famiglia Tartaglia con un messaggio. “Ma continueremo ad esserci”.

La protesta della comunità

“Continueremo ad esserci”, per l’appunto. A giudicare dal fermento che negli ultimi giorni ha preso a muovere questo particolare angolo della Capitale, pare che la promessa della famiglia Tartaglia si sia già avverata: lo store di Alta Supermercati continua effettivamente a esserci, almeno per la comunità locale. Attenzione, però: c’è anche chi si schiera dalla parte opposta.

Per la giornata di sabato 31 agosto Rifondazione Comunista ha organizzato una protesta con tanto di raccolta firme preso piazza Clemente XI. “Le grandi catene commerciali oltre che a danneggiare i lavoratori incidono negativamente sul tessuto socio ambientale” si legge in una nota stampa di RC, in cui vengono anche sottolineate le problematiche legate all’inquinamento atmosferico ed acustico per l’intensificazione del traffico. L’iniziativa ha, come accennato, incontrato il favore dei cittadini, ma ci sono anche coloro che hanno preferito schierarsi sotto il vessillo degli archi dorati.

La vetrina social, infatti, racconta di una comunità piuttosto divisa. “Già vedo le decine di auto in seconda fila” scrive ad esempio un cittadino, che fa effettivamente eco alle problematiche sollevate da Rifondazione Comunista. Altri, però, preferiscono concentrare la propria attenzione sul fascino della novità e sui posti di lavoro che McDonald’s offrirà ai locali.

“Era ora, i supermercati a Primavalle non mancano” si legge ancora sui social. “Il McDonald’s vuol dire posti di lavoro e luoghi dove passare una serata diversa, un posto per giovani”, ribadisce un secondo.