Un evento dedicato alle grandi pasticcerie calabresi

Un evento per celebrare le pasticcerie calabresi, in molti casi poco esplorate da noialtri della stampa gastronomica. Con questi presupposti, ma soprattutto con un bel po’ di chilometri macinati alle spalle, abbiamo premiato, lo scorso 3 luglio, i laboratori calabri che si sono distinti, ai nostri palati, per esecuzione del classico, applicazione nel contemporaneo, maestria nella produzione locale.

Perché la nostra linea sulla valutazione delle pasticcerie, siano esse attive in Calabria o altrove, prevede la considerazione di entrambi gli aspetti: il dolce che rientra nella pasticceria classica, dal croissant francese al bignè, e il dessert signature (che può rientrare nella pâtisserie più avanguardista anziché nella tradizione territoriale in senso stretto, con lo scopo di non sfavorire chi persegue una scuola o l’altra).

Così ci siamo trovati di fronte a un panorama articolato, dalle torte a specchio ai dolci di mandorle, dai monoporzione alle paste più speziate, tracciando una guida alla pasticceria regionale che preserva la propria identità storica e affronta con tenacia il cambio generazionale. Le due componenti, in qualche caso, coincidono, ma non è una classifica quella che volevamo stilare.

Le migliori pasticcerie della Calabria: l’evento

Così abbiamo dedicato alle 10 realtà premiate un evento, presso lo scenografico Mood Sea Stage di Falerna Marina, letteralmente sul mare della provincia di Catanzaro. Un’occasione di incontro tra stampa e professionisti, operatori del settore e pasticceri stessi, che in qualche caso hanno trovato nella serata l’opportunità di conoscersi.

Gli ospiti hanno potuto assaggiare, direttamente dai laboratori delle pasticcerie chiamate sul palco, splendide monoporzioni preparate per la situazione. O addirittura studiate per la stessa: Gaeatano Bilotto (Sikulys di Cosenza) ha studiato ad hoc il “Dissapore Siciliano“: Semifreddo al Gelso Rosso dell’Etna, croccante di cannolo Siciliano, cremoso di cioccolato Bianco con Mandorla d’Avola & Pistacchio Siciliano di Bronte, Glassa al Mandarino tardivo di Ciaculli.

Tra gli amanti della tradizione, Rosario Cicciò si è presentato con il suo proverbiale Babà e Casa Mastroianni con un impeccabile Tiramisù. Daniele Rinaldis di Bar Dolce e Salato (Gerace) ha presentato “Brezza Ionica”, con crumble, composta di fragole e lamponi, namelaka al mascarpone e panettone, mentre Pasticceria d’Arte Russo è rimasto sul neo-classico, con “Intensia”, monoporzione di Cioccolato Caraïbe 66%, Lampone e Cuore Fondente.

La pasticceria Moré di Soverato ha rapito lo sguardo dei presenti con la sua Camelia, tartelletta con pralinato croccante di mandorla, marmellata di limoni, daquoise alle mandorle e Ganache montata al tè bianco, vaniglia e limone e Scutellà di Delianuova ha forse elargito il tocco più contemporaneo alla serata, con “Mojito” (base di crumble alle mandorle, biscuit soffice al lime, crema al mojito con menta e lime. Completa il tutto un gel al rum e lime e una meringa leggera al limone).