Un fast food sta per lanciare il Krabby Patty, l’iconico panino di SpongeBob

Al mondo esistono due tipi di persone: c’è chi, seguendo le colorate avventure della spugna più famosa della televisione, si è chiesto quali fossero gli ingredienti del Krabby Patty. Il resto mente. Ebbene, a breve potreste avere l’occasione di soddisfare la vostra curiosità: Wendy’s, famosa catena di fast food a stelle e strisce, starebbe preparando il lancio dell’iconico panino di SpongeBob. to

Stando a quanto lasciato trapelare fino a ora la delizia del Krusty Krab sarà disponibile dall’8 di ottobre per celebrare il 25esimo anniversario della serie animata, con tanto di “salsa segreta” che richiama alla celebre e misteriosa ricetta del cartone.

Ok, ma perché tutto questo condizionale?

Ai nostri lettori più attenti non sarà sfuggito l’abbondante uso di condizionale, di “stando a quanto lasciato trapelare” e altre formule che lasciano presagire una mancanza di ufficialità. A onore del vero dobbiamo sottolineare che come l’intera notizia sia frutto di un promemoria/nota stampa di casa Wendy’s lasciato trapelare, per l’appunto, e poi pubblicato su Reddit.

La nota in questione racconta per l’appunto di un fantomatico quanto eloquente “Krabby Patty Meal”, composto da “cheeseburger premium” condito con la sopracitata “salsa segreta”, e anche di un gelato al gusto ananas chiamato “Under The Sea”, o “In fondo al mare” – un chiaro rimando all’altrettanto celebre casa del nostro protagonista, che ha per l’appunto la forma di un ananas.

Come anticipato in apertura di articolo il tutto dovrebbe diventare disponibile per l’acquisto a partire dall’8 di ottobre e fino all’11 di novembre nei punti vendita di casa Wendy’s, ma è bene sottolineare che, a oggi, non esiste ancora una conferma o del materiale ufficiale (i canali social aziendali, ad esempio, sono silenziosi: ancora nessun rimando, anche reticente, a SpongeBob). Il popolo internettiano, in ogni caso, ha già formato le proprie opinioni.

C’è chi si è detto entusiasta – “Non vedo l’ora di provare a capire gli ingredienti della salsa segreta”, ha scritto un utente – e chi ha definito l’intera operazione come un modo più o meno malizioso per fare cassa – “Cioè, in altre parole Wendy’s vuole alzare i prezzi aggiungendo un normalissimo panino chiamato Krabby Patty”, ha fatto eco un secondo. La stessa azienda, a dirla tutta, è stata interpellata sulla fuga di notizie.

“Non possiamo ancora confermare cosa sta succedendo” ha spiegato timidamente un portavoce ai colleghi del New York Post “ma possiamo condividere che cerchiamo sempre di offrire ai nostri clienti nuove voci di menu ispirate alle loro passioni“. Staremo a vedere, dunque.