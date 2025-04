Un gruppo di scienziati ha usato del pane raffermo per produrre acqua potabile

Pane raffermo: c'è chi lo utilizza per fare del pangrattato e chi, invece, lo impiega per desalinizzare l'acqua e renderla potabile. Ma come è possibile?

Difficile dare un’occhiata a un pezzo di pane raffermo e vederci qualcosa che non sia una semplice – ma efficiente! – fonte di briciole. Un gruppo di scienziati Saint Vincent College, dell’Università di Pittsburgh e dell’Università della Pennsylvania, però, sono di un altro avviso: perché non utilizzarlo per desalinizzare l’acqua e renderla potabile?

I risultati del loro studio sono stati pubblicati sulla rivista peer-reviewed e open access Royal Society Open Science, e indicano il carbonio come “bacchetta magica”dell’equazione. Cerchiamo di farvela semplice: il carbonio contenuto nel pane ha permesso ai ricercatori di trasformarlo in elettrodi di carbonio, conduttori elettrici che possono poi essere utilizzati per desalinizzare l’acqua. Chiaro, no?

Come si fa a trasformare il pane in elettrodo?

Vale la pena notare che nel team di ricerca figurava anche il Dottor Adam Wood, noto in ambito accademico per avere già pubblicato un paper sulla possibilità di trasformare il pane raffermo in elettrodi di carbonio. Wood, in altre parole, giocava in casa; e ha guidato il resto del team – composto da David Bujdos e Zachary Kuzel – attraverso due diverse strategie sperimentali.

Il primo metodo, opportunatamente riassunto, prevedeva di utilizzare uno stampo 3D per imprimere al pane una data forma e scaldare quest’ultimo in un forno a una temperatura di 800 gradi Celsius per un’ora, accompagnando il tutto con un flusso di azoto. L’obiettivo, spiegano gli scienziati, era di formare un elettrodo di carbonio solido.

La seconda strada consisteva nel mischiare pane – raffermo, l’avrete intuito – e acqua in un frullatore, modellare il risultato nella stessa forma di cui sopra e poi immergere il tutto in un forno a 800 °C in assenza di ossigeno. Il risultato, secondo gli studiosi, avrebbe dovuto essere lo stesso; ma i nostri protagonisti hanno infine optato per la seconda opzione perché offriva “modelli” più resistenti e precisi.

Il resto della strada, come si suol dire, è in discesa: l’obiettivo degli scienziati ora è di trovare un metodo per la produzione in serie dell’elettrodo-pane, così da arrivare eventualmente a creare sistemi di desalinizzazione a basso costo. Gli esperimenti, se dovessero avere successo, porterebbero a un doppio vantaggio: una potenziale risposta alla siccità e una decisa spallata allo spreco alimentare – problemi che noialtri, abitanti dello Stivale, conosciamo bene.