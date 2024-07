Un pizzaiolo e uno chef due stelle Michelin a Lisola: funzionerà la nuova apertura dell’estate 2024?

Un rapporto ben consolidato ma rimasto astratto finora, quella tra lo chef due stelle Michelin e il pizzaiolo di fama: circa un anno fa avevano preannunciato un progetto in comune, che ora diventa realtà: un ristorante-pizzeria dedicato a Ischia, e che offrirà quindi alta cucina ma anche pizze, per un connubio peculiare che sicuramente incuriosisce in mezzo alle nuove aperture per l’estate. Parliamo dello chef di Danì Maison Nino Di Costanzo, con Ivano Veccia e la sua tonda signature, ischitani entrambi. Per l’apertura del locale hanno coinvolto anche l’imprenditore Federico de Majo.

Parlare di ristorante-pizzeria fa sorridere perché sembra ci si riferisca al classico contesto paesano o comunque popolare, quelle insegne generiche che offrono o gli spaghetti con le vongole o una margherita, dopo l’antipasto di pesce della casa. Invece le aspettative sono stellari, sia per il luogo sia e soprattutto per i due protagonisti in cucina, che conferiranno “un’impronta mediterranea e tradizionale, con un menu dedicato a Ischia“, raccontano.

Lisola di Di Costanzo e Veccia: alta cucina, pizza e brace

Di Costanzo, Veccia e de Majo inaugureranno una formula moderna ma piuttosto rara nei contesti stellati o comunque d’alta cucina: la condivisione, attraverso un concept che annulla i confini tra cucina, pizza e brace. Lisola sarà un locale definito “lontano dagli schemi e aperto a tutti”, con cucina basata sulla stagionalità delle materie prime provenienti soprattutto dal Sud Italia. Lisola è incastonato in una struttura di tufo verde e si affaccia sul mare, un contesto in cui i giochi di luce sono stati esaltati anche grazie a Federico de Majo, designer veneziano.

e sarà aperto per aperitivo e cena da trascorrere o al bar esterno con pergolato e bancone o nella sala interna più moderna ma altrettanto suggestiva. Ne parla Di Costanzo: “l’idea è nata dal rapporto di amicizia e di stima che ci lega da tantissimi anni. I lavori sono durati un anno e mezzo: il locale è stato costruito all’interno di una struttura di tufo verde, pietra tipica della zona di Forio, datata 1927, situata proprio di fronte al mare. Alle spalle, invece, si trova il Monte Epomeo, la vetta di origine vulcanica più alta di Ischia. Dalla terrazza si può ammirare Ventotene e, a destra, la Chiesa del Soccorso. Siamo davanti a uno dei tramonti più belli del Mediterraneo: un panorama magico“.

Il menu e l’inaugurazione

Lo chef Di Costanzo proporrà per Lisola alcuni piatti iconici del proprio repertorio: gli spaghettoni ai cinque pomodori, la cacio e pepe con i gamberi rossi, le linguine all’astice, la paella napoletana, accanto a pesce e alla carne alla brace o al pane in cassetta fatto in casa con burro e alici. In più, il menu conterrà pietanze dedicate proprio all’isola, come il raviolo di coniglio o il coniglio all’ischitana. E le pizze? Per queste ci saranno tre forni, di cui due elettrici e uno a legna. Ivano Veccia, di Allegrìo, propone anche le sue celebri “Lasagna povera” e la Pizzaiuolo, oltre alla fritta e alla pala romana. Altra peculiarità: il percorso degustazione è previsto anche per la pizza, oltre che per la cucina come siamo ormai abituati a vedere.

la cantina include circa 300 etichette tra italiane e francesi: c’è in corso una partnership con Cantine Ferrari. Per quanto riguarda i dessert, invece, per il momento sono a base di frutta lavorata ma presto se ne occuperà Di Costanzo con proposte moderne. l’inaugurazione de Lisola Restaurant è prevista l’11 luglio 2024.