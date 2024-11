Un pub inglese dal nome “offensivo” sta generando una piccola guerra civile

Una sfortunata coincidenza, se così vogliamo definirla; anche se a onore del vero l’ambiguità nelle scelte è innegabile. Nella cittadina di Abingdon-on-Thames, al di là della Manica, si trova un pub chiamato “The Midget”, che potremmo grossolanamente tradurre con “Il Nano“.

Il nome è, stando a quanto riportato dai media locali, un riferimento all’auto sportiva MG Midget, prodotta dalla MG proprio in quel di Abingdon nel periodo compreso tra il 1961 e il 1979. Vien da sé che l’automobile in questione, e più in generale la passione per l’automobilismo, sono di casa da queste parti; fino a guadagnarsi lo spazio sull’insegna di un pub. C’è un “ma” bello grosso, però.

C’è infatti chi, indipendentemente dal contesto, considera offensivo il nome del pub: la lettura, certamente condivisibile, è che “midget” possa essere anche e soprattutto usato come termine dispregiativo per indicare le persone affette da nanismo.

La “guerra civile” di Abingdon

La dottoressa Erin Pritchard, docente di Studi sulla disabilità alla Liverpool Hope University, che soffre di nanismo, ha presentato una petizione per cambiare il nome del pub. “Il termine midget è diventato popolare durante il periodo vittoriano, ma sfortunatamente continua a essere usato come forma di incitamento all’odio nei confronti delle persone affette da nanismo”, ha spiegato.

La dottoressa Pritchard, pur riconoscendo la storia e l’eredità automobilistica del posto, ha allo stesso tempo criticato l’omissione di “MG” dal nome del pub, suggerendo che il collegamento che vi abbiamo spiegato in apertura di articolo non fosse così evidente. Stando agli ultimi aggiornamenti, la petizione ha già raccolto un migliaio di firme.

I risultati cominciano già a intravedersi all’orizzonte: una volta riaperto dopo i lavori di ristrutturazione iniziati questo mese, il pub cambierà nome in The Roaring Raindrop – altra automobile prodotta da MG e decisamente meno carica di ambiguità. Nel pieno rispetto della più fondamentale legge dell’umanità, però, all’azione di Pritchard ha fatto seguito una reazione di forza uguale ma segno contrario.

Un certo Joe Lawlor, cittadino di Abingdon, ha lanciato una contropetizione per mantenere il nome del locale così com’è, e al momento ha già raccolto più di 2700 firme. “Sono sicuro che molte persone non saranno d’accordo con questa decisione” ha spiegato, riferendosi alla lettura di Pritchard. “Il nome del pub a parte della storia di Abingdon”. E il proprietario del pub che dice?

Il dado è tratto: si farà un nuovo battesimo. “Abbiamo pensato a lungo e intensamente a cambiare il nome del pub e siamo anche grati alla dottoressa Erin Pritchard per avere sollevato la questione” ha spiegato Zoe Bowley, proprietaria del locale. Ci auguriamo che questo cambiamento aiuti a preservare i legami storici del nostro pub con il passato di Abingdon, garantendo allo stesso tempo che il nostro pub possa essere un luogo in cui tutti si sentono i benvenuti”.