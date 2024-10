Un ristorante stellato della Versilia è sparito dal sito della Guida Michelin: starà per chiudere?

Manca poco meno di un mese alla cerimonia di premiazione della settantesima edizione della Guida Michelin Italia, ma pare che stia già tirando aria di stelle cadenti. Attenzione, però: non ci riferiamo a voci di corridoio più o meno pruriginose che indicano quali stabilimenti dovranno rinunciare, per un motivo o un altro, al macaron in rosso; ma a una vera e propria chiusura. Le mappe indicano la Versilia.

A mettere la proverbiale pulce nell’orecchio è un articolo di Marco Gemelli per Il Forchettiere, che ventila la possibilità – la forma condizionale, lo capirete, è almeno per il momento d’obbligo – della chiusura del Parco di Villa Grey a Forte dei Marmi. Le frecce all’arco di Gemelli sono molte, ma una in particolare stuzzica il nostro senso del mistero: diamoci un’occhiata.

Il caso del Parco di Villa Grey, e la “chiusura di fine stagione”

La versione ufficiale è che le serrande siano abbassate per la doverosa chiusura di fine stagione. Evento canonico e naturalmente puntuale, è chiaro, ma che se accompagnato da voci che mettono in dubbio l’eventuale apertura per il prossimo anno rischia di incrinarsi di crepe più o meno eloquenti. D’altronde non sarebbe la prima volta.

Il caso più emblematico, almeno in tempi recenti, è quello del bistrot di Novara di Antonino Cannavacciuolo, chiuso lo scorso 31 dicembre per una apparentemente innocua pausa invernale. Parola chiave “apparentemente”: al netto dei solleciti da parte della proprietà dei locali, la Fondazione Teatro Coccia; e gli interventi dello stesso sindaco di Novara, che a fine febbraio contattò Cannavacciuolo per vederci meglio, ricordiamo tutti come andò a finire. Un piccolo spoiler, per chi si è perso la storia: la serranda è rimasta abbassata.

Ma torniamo a noi, e al caso del Parco di Villa Grey. L’indizio più eloquente è la misteriosa scomparsa della scheda relativa sul sito della Guida Michelin. Una ricerca più diretta da motore di ricerca – scrivendo “Parco Villa Grey Forte dei Marmi stelle Michelin” su Google, banalmente – fa apparire il link della scheda di cui sopra, ma aprendolo appare semplicemente la scritta “I dettagli del ristorante non sono disponibili nella Guida Michelin”. Non resta che attendere: l’appuntamento con la Rossa, dicevamo, è dietro l’angolo.