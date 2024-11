Una delle più storiche rosticcerie di Milano è stata comprata dalla grande distribuzione

Dorando Giannassi aprì il suo chiosco in piazza Bruno Buozzi, Milano, nel 1967. Una rosticceria che, al passare del tempo, ha saputo prendere il corpo di uno dei simboli più storici della gastronomia meneghina. E se ora parlare “fine” è scorretto, di certo la sensazione è comunque quella di un capitolo che si è concluso.

La rosticceria Giannasi passa alla grande distribuzione vendendo una quota di maggioranza al Gruppo Finiper Canova, che nel proprio portafoglio può già vantare la presenza di brand come Ipermercati Iper La grande i, Unes e Il Viaggiator Goloso; oltre a insegne già legate al mondo della ristorazione come Ristò, Rom’Antica, CremAmore e Portello Caffè.

Il futuro della rosticceria Giannasi

L’annuncio arriva attraverso una nota stampa emessa dallo stesso Gruppo Finiper Canova, e che suona quasi come una rassicurazione: l’obiettivo per il futuro non è quello di una chirurgia plastica, immediata e radicale, ma piuttosto di fornire una spinta che possa favorire una crescita sul resto del territorio nazionale.

Lo storico punto vendita in piazza Buozzi, in altre parole, è destinato a rimanere inalterato. Almeno per il futuro prossimo. Quel che attende Giannasi è piuttosto un fiorire di aperture, di nuovi chioschi e – immaginiamo – altri punti vendita anche di diversa natura. Pare scontato, poi, che il brand farà la sua comparsa anche e soprattutto nei supermercati del Gruppo.

“La partnership ha l’obiettivo di assicurare una crescita armoniosa e graduale che mantenga le caratteristiche uniche e riconosciute che hanno contribuito al successo di Giannasi” si legge nella nota stampa citata nelle righe precedenti, e ripresa anche dai colleghi di Milano Today. “La priorità è garantire che i clienti possano continuare a riconoscere in Giannasi la stessa autenticità e qualità che hanno sempre amato”.

Il tempo ci dirà se queste promesse saranno attese: creata per l’appunto nel 1967, la creatura di Dorando Giannasi nacque inizialmente per vendere solo polli e tacchini crudi, con altri prodotti di gastronomia che presero ad affiancarli negli anni a venire. Lo stesso Giannasi, nel 2010, fu premiato dal Comune di Milano con l‘Ambrogino d’oro: l’eredità raccolta da Finiper Canova è pesante, e gli occhi puntati non mancheranno di certo.