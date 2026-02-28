Una giuria di bambini per i formaggi a latte crudo: la brillante iniziativa da Picinisco

Alta Gros Casei è il nuovo Premio Speciale inserito nel Concorso Nazionale Pascolo e Alpeggio Italiano, che da 3 anni, a Picinisco, prende molto sul serio i formaggi a latte crudo. La novità è una giuria di bambini.

Si chiama Alta Agros Casei – Valle di Comino, è un unicum nel panorama dei concorsi gastronomici ed il primo concorso a livello nazionale a coinvolgere, in qualità di giurati, dei bambini. L’ambito di riferimento è quello del mondo caseario: Alta Gros Casei, infatti, è il Premio Speciale inserito nel Concorso Nazionale Pascolo e Alpeggio Italiano, che si svolgerà sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo a Picinisco. Giunto alla sua terza edizione, il Concorso è dedicato ai formaggi a latte crudo naturali, pensato proprio con l’obiettivo di valorizzarne il patrimonio.

Il Premio Speciale Alta Agros Casei è nato dall’idea di far conoscere ai piccoli giurati le produzioni tradizionali locali e quelle nazionali: il loro giudizio premierà infatti sia i formaggi che parteciperanno al Concorso e giunti da tutta Italia, sia i formaggi del territorio ciociaro, prevalentemente da latte ovino.

Come lavora una giuria di bambini?

I bambini che domenica assegneranno l’Alta Agros Casei sono quelli della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Atina appartenenti alle classi 3-4 e 5^, ovviamente previa autorizzazione dei genitori. Lavoreranno quasi come una giuria di adulti, fatta eccezione per la quantità di formaggi che dovranno assaggiare, numericamente inferiore rispetto ai formaggi assaggiati dagli adulti.

La scheda che utilizzeranno sarà composta da quattro quesiti: i bambini sono chiamati a segnare con una crocetta alcuni aspetti dei formaggi valutati e contrassegnare a lato il punteggio, che si suddivide in cinque punti diversi.

C’è poi un ultimo quesito, quello del gradimento complessivo, che farà parte del punteggio totale. Il punteggio totale massimo è di 100. Michele Grassi, Presidente del Concorso Nazionale Pascolo e Alpeggio Italiano, aggiunge ulteriori dettagli: “Il concorso si svolgerà a porte aperte: il pubblico potrà osservare in silenzio i bambini al lavoro. I formaggi assaggiati saranno al massimo tre a testa e l’auspicio è quello di far assaggiare loro gli stessi formaggi che sono stati valutati dalla giuria stampa: sarebbe interessante perché ci darebbe modo di vedere quali sono i gusti dei bambini e se e come si discostano da quelli degli adulti. I dati raccolti saranno processati e definiranno appunto i vincitori: due i premi previsti, quello al miglior formaggio nazionale e il secondo al miglior formaggio della Valle di Comino”.

Un panel rigoroso, che unisce anche un intento didattico: sfuggendo alla tentazione di utilizzare l’abusata espressione “piccoli consumatori crescono”, il Premio rappresenta davvero un’occasione unica sia per i bambini, chiamati a giudicare in modo impegnativo, sia per gli adulti e gli esperti del mondo caseario.

“Ai piccoli giudici non solo viene affidato il compito di assegnare i premi speciali ma anche di scoprire i sapori autentici dei formaggi naturali, perché imparare a riconoscere la qualità del latte e il valore del pascolo fin da piccoli significa proteggere il futuro delle nostre tradizioni. Il Premio è il fiore all’occhiello dell’intero evento curato dall’Associazione Pastorizia in Festival di Picinisco che da 26 anni cura l’organizzazione del Festival Nazionale della pastorizia”, conclude Grassi.