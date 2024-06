Una mappa della Calabria in 14 pizzerie: Di Pizza torna con la terza tappa

Ormai dovreste saperlo, ma ripetersi non fa mai (troppo) male: guai a chiamarla classifica. Di Pizza torna con la sua terza tappa, questa volta interamente dedicata alla Calabria, andando così a premiare le quattordici pizzerie che più rappresentano la regione in questo particolare momento.

Qualche parola per rinfrescare la memoria, prima di buttarci nella proverbiale ciccia: Di Pizza, come accennato in apertura, è un format itinerante creato da Garage Pizza con il supporto di Dissapore che nasce con l’ambizioso obiettivo di restituire una fotografia quanto più precisa dello stato-pizza delle città italiane, premiando così le migliori pizzerie di regione in regione.

Come funziona la selezione?

Squadra che vince non si cambia, come si suol dire: nei mesi che hanno preceduto la cerimonia di premiazione i colleghi di Garage Pizza hanno preso in esame (in assaggio?) numerose pizzerie della zona di riferimento, mettendoci la faccia, la firma e le spalle larghe necessarie a portare avanti una selezione di questo genere.

Selezione, già, e come dicevamo non classifica: l’obiettivo non vuole affatto essere quello di dare corpo a un giudizio rigido, ma piuttosto di offrire un punto di partenza che permetta agli stessi lettori di conoscere le pizzerie che per noi meglio fotografano la città o la regione presa in esame. Il traguardo è senza ombra di dubbio ambizioso e il viaggio per raggiungerlo lungo e ricco di insidie: motivo per cui, per affrontarlo, ci siamo affidati alla compagnia di un gruppo di partner come Molini Pivetti, Solania Pomodoro, Bob Robotics, Emme Distribuzione e Frantoi Cutrera.

Le migliori pizzerie della Calabria, secondo Di Pizza

Bando alle ciance, dunque: diamo un’occhiata a quelle che sono le quattordici pizzerie – i cosiddetti Magnifici 7+7 – più interessanti della Calabria, accompagnate da alcuni punti di forza e aspetti da migliorare per ciascuna di esse.