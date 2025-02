“Una pinta gratis per ogni goal!”: pub ci rimette 1800 euro

Forse i proprietari del pub speravano nella proverbiale vittoria di corto muso, o in un più umile zero a zero. Il Nottingham Forest, però, ne ha segnati addirittura sette.

Prima di sabato scorso il Nottingham Forest, squadra della Premier League inglese, aveva segnato appena 33 goal in 23 partite. Cosa forse ancora più importante, arrivava da una sonora sconfitta per 5 a 0. Insomma: quando la proprietaria del The Gedling Inn, pub del Nottinghamshire, ha esclamato “Vi offro una pinta per ogni goal del Forest!” nessuno l’avrebbe potuta accusare di spacconeria.

Sabato scorso il Forest ha vinto per 7 a 0, confermando un momento magico – i nostri avevano chiuso la scorsa stagione al 17esimo posto, e ora sono terzi in classifica – e soprattutto svuotando le riserve brassicole del The Gedling Inn. Fun fact: si è trattato della vittoria più ampia della storia del club, la cui fondazione risale addirittura al 1865.

Aneddoto o pubbliredazionale fortuito?

La vicenda è stata ripresa anche e soprattutto dai colleghi del The Guardian, che le hanno donato una risonanza nazionale (anzi, internazionale: non a caso eccoci qui). In una manciata di giorni il The Gedling Inn è diventato uno dei pub più chiacchierati del globo.

“Siamo arrivati all’intervallo e ho pensato: Oh mio Dio, non so se continuare è una buona idea” ha raccontato Beccy Webster, proprietaria del pub, al magazine inglese. Alla fine del primo tempo il risultato segnava 3 a 0 per il Forest. “Però ho deciso che avrei mantenuto la parola. Alla fine abbiamo regalato 300 pinte di birra”.

Tradotto in conio, si parla di una perdita di 1500 sterline (ossia poco più di 1800 euro) in vendite. Webster e il suo compagno, come dicevamo, non però hanno perso tempo a piangere sul latte (la birra?) versato: “Era adrenalina allo stato puro” ha spiegato Casssian Prime, partner di Webster. “Vedere tutti felici, esultare, cantare e ballare è stato fantastico”.

L’aver conquistato una pagina del The Guardian, poi, è la ciliegina sulla torta. Insomma: vogliamo scommettere che un pubbliredazionale costerebbe decisamente più di 1500 sterline. E nel caso di Webster e Prime hanno anche avuto l’occasione di unirsi ai festeggiamenti!