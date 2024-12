Una start up ternana scommette sul latte di cammella: ecco Milky Way

Per innovare, o forse più in generale per far sentire la propria voce, è necessario osare. Vedere quel che è e trovare una declinazione alternativa, che familiare e al contempo nuova. Un esempio concreto? Un integratore alimentare a base di latte di cammella.

L’idea, così come il brevetto e tutto il resto, è di una startup con base a Terni, e cioè la Vivid srl. Il prodotto si chiama Milky Way, letteralmente la “Via Lattea”, e immaginiamo che ogni riferimento ad astri o latticini sia voluto. Una domanda, in ogni caso, sorge spontanea: ma quali sono le caratteristiche del latte di cammella?

Perché proprio il latte di cammella?

Lo chiediamo direttamente ai cosiddetti esperti: “Il latte di cammella è ricco di ferro, vitamine B e C, e proteine” si legge sul sito ufficiale dell’integratore. Si tratta del latte complessivamente più simile a quello umano, e risulta particolarmente ipoallergenico in quanto non contiene le due proteine che causano l‘allergia al lattosio. E non è tutto.

Il nostro protagonista è infatti “noto per le sue proprietà farmacologiche”, e viene già “utilizzato contro il diabete e le allergie”. Al suo interno c’è poi spazio per “un amminoacido che favorisce il rilassamento cerebrale” e oltre 200 proteine, alcune delle quali sono presenti solo in esso”. Altra domanda: e le differenze con quello vaccino?

Ancora una volta sono quelli di casa Vivid a darci la risposta. Il latte di cammella “ha un contenuto superiore di vitamina C, vitamina B3, acido folico, vitamina B12 e B5”, ed è in grado di “abbassare il livello di zucchero nel sangue e rinforzare il sistema immunitario”. E pare che sia anche un toccasana per la salute di pelle e capelli.

Non resta che discutere delle norme operative, dunque. Ergo: sapore, che su queste pagine siamo tanto curiosi quanto golosi, e prezzo. Il sapore del latte di cammella è – e qui citiamo ancora dal sito, che la prova d’assaggio ci manca – “delicato, leggermente dolce, con un retrogusto cremoso al dattero piacevole al palato”. Milky Way è acquistabile direttamente dallo shop online al prezzo di 59 euro.