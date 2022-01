Una startup inventa la schiscetta che si auto-riscalda

Una scatola per portare il pranzo in ufficio che riscalda il cibo al suo interno semplicemente premendo un pulsante: è l'invenzione della startup Steambox.

di Dissapore 3 Gennaio 2022

Steambox, ovvero scatola al vapore: è il nome della startup, e del prodotto, che promette di rivoluzionare il pranzo in ufficio. O in qualsiasi altro posto voi siate: il principio è proprio quello che non c’è bisogno, per scaldare il cibo, di null’altro se non della schiscetta che lo contiene. Si schiaccia un bottone, e parte il riscaldamento. Magia? Tecnologia: infatti l’ultima versione della lunchbox sarà presentata al CES 2022, la fiera che annualmente raccoglie tutte le più grandi e strane invenzioni tecnologiche da ogni parte del mondo.

Funzionando come una caldaia a bagnomaria, Steambox crea vapore utilizzando la sua tecnologia di riscaldamento elettrico integrata. L’utente aggiunge semplicemente acqua al mattino e, quando è il momento di mangiare, accende l’Heatbox e il cibo sarà caldo in 8-12 minuti. La scatola è ricaricabile e può riscaldare fino a tre pasti con una singola carica. Steambox è stato avviato tramite una campagna Kickstarter nel 2019 e da allora si è già presentato al CES, ha cambiato nome, ha avuto una sorta di controversia misteriosa e ora è tornato con la promessa di arrivare nella disponibilità del pubblico nell’aprile 2022.