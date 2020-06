Università: il primo corso di laurea in produzione di semi e piante

Un corso di laurea per imparare a produrre semi e piante, il primo in Italia. A lanciare il nuovo percorso accademico, che sarà inaugurato con l'anno 2020/21, è l'Università della Tuscia di Viterbo in collaborazione con Assosementi, l'Associazione che riunisce le aziende sementiere italiane.