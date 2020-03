Uova di Pasqua con incarto plastic-free: così si aiutano le tartarughe marine

Sono diverse le tartarughe marine che nel mondo muoiono perché ingeriscono la plastica che finisce negli oceani. Per aiutare questi splendidi animali arriva la proposta ecologica di Cerealitalia ID Spa tramite il marchio Dolci Preziosi, che prevede la vendita di uova di Pasqua con incarto plastic-free.

L’uovo verrà realizzato con cioccolato fondente Utz (quindi da cacao sostenibile, e cioè prodotto con pratiche agricole rispettose di uomo e ambiente) e appunto l’incarto non avrà alcun tipo di materia plastica ma sarà in Pla (materiale biodegradabile di derivazione vegetale). Le uova saranno poi riposte all’interno di scatole in cartone. E la sorpresa? Una tartaruga origami 3D in cartoncino, da costruire.

L’iniziativa è a sostegno della campagna “TartaLove” di Legambiente e, oltre all’incarto eco-friendly, permette a chi acquisterà le uova – tramite una donazione – di adottare idealmente una tartaruga. I proventi serviranno a Legambiente ad attivare azioni per aiutare le tartarughe marine, come investimenti per i centri di recupero, medicine, interventi veterinari, attività di monitoraggio dei nidi dove avviene la schiusa delle uova e l’entrata in acqua delle piccole tartarughe.

Una scelta importante quella di Dolci Preziosi alla luce dei dati di alcuni Centri di Recupero di tartarughe di Legambiente: è stato documentato che oltre il 50% degli animali ricoverati hanno ingerito diversi tipi di plastiche nell’oceano, dai sacchetti ai resti di bottigliette e imballaggi.