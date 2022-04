Uova di Pasqua e colomba, ecco come risparmiare secondo Altroconsumo

di Marco Locatelli 12 Aprile 2022

A pochi giorni dalla Pasqua, Altroconsumo pubblica una guida per aiutare gli italiani ad acquistare uova di cioccolato e colombe risparmiando.

L’associazione dei consumatori ha effettuato una rilevazione sui prezzi di 45 marche di colombe e uova di cioccolato in 25 punti vendita. Alcune marche possono costare fino a cinque volte più di altre.

Come scrive Altroconsumo, per una colomba classica da un chilo si spende minimo 2,74 euro (Maina) e un massimo di quasi 17 euro (Tre Marie), con una differenza del 520%. Costano più le versioni speciali, ad esempio con ripieni di creme, dove si va dai quasi 4 euro di Balocco senza canditi al massimo di 24 euro per Tre Marie colomba noir. L’oscillazione in questo caso è del 492%.

Per quanto riguarda le uova di cioccolato i prezzi sono più stabili, in particolar modo con quelle fondenti: si va dal 90% di differenza per la versione nera al 253% per quella al latte, dove la scelta è molto più ampia.

Come risparmiare? Secondo Altroconsumo, si deve puntare srulle offerte della grande distribuzione, verificare il prezzo al chilo (e non quindi semplicemente alla confezione), scegliere il punto vendita che propone prezzi migliori e aspettare la fine delle feste per gli ulteriori sconti.

Classifiche uova e colombe

Per quanto riguarda la colomba classica, mediamente la più economica è quella di Balocco che va dai 3,95 euro ai 6,55 euro mentre la più cara è la Vergani, con un range da 11,99 e 14,99 euro. Vediamo di seguito le tabelle pubblicate da Altrconsumo.

Colomba classica Formato in grammi Prezzi in euro Differenza % (fra min e max) min. max. Balocco Colomba classica 1000 3,95 6,55 66% Bauli La colomba classica 1000 4,95 8,09 63% Carrefour Colomba classica 1000 3,29 4,49 36% Coop Colomba classica 1000 4,69 5,89 25% Favorina (lidl) Colomba classica 1000 4,49 4,49 0% Galup Colomba classica 1000 9,90 12,90 30% Giovanni Cova & C La colomba pasquale classica 1000 10,90 15,99 47% Le Grazie Colomba ricetta classica 1000 3,99 3,99 0% Le Tre Marie La colomba tradizionale 1000 9,90 16,99 72% Majna La colomba ricetta classica 1000 2,74 4,95 81% Melegatti Colomba classica 1000 3,99 6,29 58% Motta Colomba classica 1000 3,49 6,50 86% Paluani Colomba soffice 1000 5,99 9,90 65% Vergani Colomba classica 1000 11,99 14,99 25%

Colomba ricette speciali Formato in grammi Prezzi in euro Differenza % (fra min e max) min. max. Balocco La Colomba Cuore d’Oro Senza Canditi 1000 3,99 6,55 64% Bauli Colomba Profiteroles 750 8,15 9,90 21% Carrefour Selection Colomba Tre cioccolati 750 5,99 5,99 0% Coop FiorFiore Colomba cioccolato e ciliegie 900 5,70 7,49 31% Esselunga Le Grazie Colomba con gocce di cioccolato fondente 1000 3,99 3,99 0% Maina Colomba la gran nocciolata 1000 4,95 7,99 61% Motta Colomba senza glutine 1000 8,49 8,49 0% Nutrifree Colomba classica senza glutine 550 8,99 9,25 3% Tre Marie La colomba noir 800 11,90 18,89 59% Vergani Colomba biologica 750 12,90 13,99 8%

Per quanto riguarda le uova al cioccolato, anche qua “vince” Balocco con un prezzo che va dai 6,99 ai 10,45 euro e la soluzione Baci Perugina è la più cara con una forchetta che va da 11,99 euro a 14,90 euro. Vediamo di seguito le tabelle pubblicate da Altroconsumo.

Uova di pasqua cioccolato al latte Formato in grammi Prezzi in euro Differenza % (fra min e max) min. max. Balocco Uovo di pasqua cioccolato al latte fast & furious 240 6,99 10,45 49% Bauli Uovo Cioccolato superiore al latte minions 190 6,99 10,49 50% Dolci Preziosi Uovo di pasqua chiara ferragni 280 7,99 13,90 74% Dolfin Uovo di Cioccolato al Latte Finissimo Me Contro Te 250 8,99 14,59 62% Ferrero Kinder Gran sorpresa Marvel Avengers 150 8,99 15,09 68% Ferrero Kinder Gransorpresa Maxi Disney Princess 220 12,99 16,59 28% Ferrero Kinder Gran sorpresa Gigante Super Mario 320 17,99 21,85 21% Lindt Uovo cioccolato al latte extra spessore 300 12,90 12,90 0% Nestlè Uovo di Pasqua Cioccolato al latte e KitKat Bunny 210 7,49 13,69 83% Perugina Uovo di cioccolato al latte Thais con sorpresa 230 7,49 7,49 0% Perugina Baci Uovo pasqua cioccolato al latte finissimo 380 11,99 14,90 24%