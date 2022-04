Uova di Pasqua senza lattosio vegan di Loving: richiamo per rischio allergeni

Richiamo per alcune Uova di Pasqua senza lattosio vegan di Loving : ritirati alcuni lotti a causa del rischio presenza allergeni.

di Manuela 20 Aprile 2022

È stato segnalato un nuovo richiamo: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti delle Uova di Pasqua senza lattosio vegan di Loving prodotte da GMF Oliviero F.lli srl a causa del rischio presenza allergeni.

Queste uova si trovano in commercio presso i supermercati Todis, su Amazon e in altri e-commerce. A diramare l’allerta è stata l’associazione Cibo Amico Allergie alimentari e anafilassi: l’associazione ha chiesto al laboratorio certificato Accredia di eseguire le analisi del caso a seguito della segnalazione di reazioni anafilattiche in bambini allergici al latte che avevano mangiato questo uovo.

Dalle analisi effettuate è emerso che il lotto L22035 delle Uova di Pasqua senza lattosio vegan di Loving contenevano tracce di latte. Nel frattempo, poi, sono stati analizzati per sicurezza anche i lotti L22039, L22075 e L22080. Anche qui i Nas hanno confermato la presenza di latte.

A seguito della segnalazione e dell’esito degli esami, ecco che l’azienda produttrice ha deciso di ritirare in via precauzionale le Uova di Pasqua senza lattosio vegan sia dai depositi che dai punti vendita.

Bisogna segnalare come i controlli dei Nas e dell’Istituto Zooprofilattico di Portici non abbianorilevato altre non-conformità o anomalie nei prodotti e campioni esaminati.

Le persone allergiche o intolleranti al lattosio che abbiano acquisto i lotti sopra indicati delle uova di Pasqua in questione sono caldamente pregate di non mangiarle.