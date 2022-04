Uova di Pasqua Venchi: offerte di primavera su Amazon

di Luca Venturino 6 Aprile 2022

L’appuntamento con Pasqua si avvicina, e se è vero sostituire la carne con valide alternative vegane è sempre più facile, rimpiazzare l’uovo in cioccolato sarebbe un gran peccato. In questo senso, le offerte di primavera su Amazon ci vengono incontro e ci aiutano anche a risparmiare qualche soldino: diamo quindi un’occhiata agli sconti più sostanziosi per le uova di Pasqua Venchi!

Cominciamo dando un’occhiata a un uovo al cioccolato al latte perfetto per i più piccoli: disponibile in due versioni, una con la carta rosa per le femminucce e una con la carta azzurra per i maschietti, il prodotto era inizialmente acquistabile a 24 euro, ma Amazon propone uno sconto del 21% che abbassa il prezzo a 19, IVA inclusa. Lo stesso sconto (e lo stesso prezzo) si può trovare anche in altre uova Venchi, adatte anche ai più grandi, come quella di cioccolato bianco con la confezione decorata da un colorato motivo floreale; e se invece siete stanchi della tradizione e cercate un ovetto diverso dal solito, potreste dare un’occhiata al Brutto & Buono con cioccolato al latte e nocciole piemontesi: anche in questo caso, lo sconto applicato da Amazon è del 21% e il prezzo cala dai 13 ai 10,30€. Vi ricordiamo, infine, che la validità di tutti gli sconti elencati terminerà tra sette giorni.