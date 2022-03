Uova Fantolino, è morto a 88 anni il fondatore dell’azienda piemontese

di Valentina Dirindin 6 Marzo 2022

Il “re delle uova”: così in molti chiamavano Franco Fantolino, fondatore della storica azienda di uova piemontese, morto a 88 anni come annuncia la sua famiglia.

“Franco Fantolino nel 1961 aveva un sogno – scrive una nota diffusa dai familiari – Lasciare la città e allevare le galline ovaiole. Ha preso la propria famiglia per mano guidandola su una strada nuova. Ha cominciato in piccolo ma ha sognato in grande, facendo in modo che il suo nome Fantolino diventasse sinonimo di bontà e genuinità. Così facendo, ha nutrito intere generazioni. La sua ambizione ha trasformato il lavoro dell’allevatore in una professione di prestigio, che ha amato e alla quale ha dedicato la sua intera vita. Passione che nei decenni ha trasmesso ai propri figli e nipoti”.

Le uova della sua azienda agricola, fondata a Fiano negli anni Settanta, erano arrivate a essere un punto di riferimento per tante famiglie, e l’azienda era cresciuta notevolmente fino a sbarcare anche in alcuni punti della grande distribuzione organizzata e diventare uno tra i più rilevanti produttori di uova del Nord Ovest. L’attenzione al cliente e alla qualità del prodotto è sicuramente stata una delle chiavi del successo di Fantolino: l’azienda fu la prima in Italia a lanciare l’uovo con la data e il marchio “Extra Fresco” e ancora oggi, come si legge sul sito, “alleva esclusivamente galline a terra, all’aperto e da agricoltura biologica”.