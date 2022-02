Uova impilate una sull’altra: provateci voi a fare il nuovo Guinnes World Record

di Luca Venturino 14 Febbraio 2022

Mohammed Muqbel era già entrato nel Guinness World Record dopo aver impilato tre uova una sopra l’altra, ma ora ha deciso di sfidare nuovamente le leggi della gravità aggiungendo un altro uovo alla sua torre impossibile e rinnovando il record per il maggior numero di uova impilate.

Un concetto apparentemente semplice, ma che in realtà nasconde delle insidie da non sottovalutare. “In molti non capiscono il duro lavoro associato nel mantenere l’equilibrio ha commentato a tal proposito Muqbel. “L’arte dell’equilibrio implica un’enorme pazienza, concentrazione e calma. Direi anche che è collegata alla scienza della fisica e dell’ingegneria”. Ogni uovo, poi, è diverso dall’altro: certo, la forma è relativamente simile, ma a causa delle differenze più impercettibili sul guscio e della consistenza il centro di gravità è sempre diverso. “Battere due record è stata una benedizione e non vedo l’ora di tentare di più in futuro” ha infine dichiarato Mohammed Muqbel. Ancora non siete convinti? Bene, allora scendete al supermercato, comprate un cartone di uova e provateci: noi non siamo responsabili per eventuali albumi finiti a macchiare sedie, maglie e parquet.