Uova richiamate da Auchan e Carrefour: allarme Salmonella

Richiamati lotti di uova dalle catene francesi di supermercati Auchan e Carrefour per il rischio della presenza di Salmonella. Ad annunciare il ritiro delle merci il sito oulah.fr, portale francese nato proprio per questo tipo di comunicazioni.

Ad essere interessato dal richiamo è il solo mercato francese, ma non è escluso che alcuni dei prodotti contaminati siano giunti anche sugli scaffali di alcuni supermercati Auchan e Carrefour italiani. Al momento, mancano però informazioni in merito da parte del Ministero della Salute.

Nello specifico, i lotti di uova contaminate ritirati sono i seguenti:

Uova Auchan – Uova in guscio nelle scatole x6, x10, x12 o nel vassoio x20.

Data di consumo consigliata (DCR): tutti i DCR dal 27 aprile al 14 maggio 2020 inclusi. Codice scritto sulle uova in questione: 3FRMDB08. Numero centro di imballaggio sulla confezione: FR 32 066 020.

Uova fresche Carrefour 30 uova neutre fresche di medie dimensioni, in vassoio x30. Codice a barre: 3282071573172. Data di consumo consigliata (DCR): 8 e 10 maggio 2020 incluso. Codice scritto sulle uova in questione: 3FRMDB08. Centro di imballaggio n° sulla confezione: FR 32 066 020.

Uova fresche con etichetta bianca Carrefour – Uova fresche di medie dimensioni in scatole da 10 pezzi o vassoio da 30 pezzi. Codice a barre: 3560070392742 (scatole da 10 pezzi) e 3560070432080 (vassoio da 30 pezzi). Data di consumo consigliata (DCR): tutti i DCR dal 27 aprile al 14 maggio 2020 incluso. Codice scritto sulle uova in questione: 3FRMDB08. Centro di imballaggio n ° sul box: FR 32 066 020.

In Francia le uova contaminate hanno causato delle intossicazioni alimentari per Salmonella. Qualora si dovesse entrare in contatto con questi lotti è necessario riportare le uova al punto vendita dove sono state acquistate, si avrà diritto ad un rimborso o alla sostituzione con un altro prodotto.