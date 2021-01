Uova scadute, in 2 mesi sequestrate 90 mila in tutta Italia

In due mesi, 90 mila uova scadute in tutta Italia sono finite nella rete dell’operazione “solstizio d’inverno”.

Oltre al sequestro delle 90 mila uova, i Reparti Tutela Agroalimentare (Rac) – con il concorso dei Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale e delle Stazioni dei Gruppi Carabinieri Forestali -hanno stoppato la vendita di 2 quintali di alimenti in tutti i comparti dell’agroalimentare.

Sotto la lente di ingrandimento dell’operazione, che ha come obiettivo quello di evitare la circolazione di cibo non sano e sicuro, sono finite 35 aziende.

Tra queste, 19 non sono risultate regolari e multate quindi per 109 mila euro. Sono state emesse inoltre tre diffide ad adempiere per irregolarità su etichettatura e rintracciabilità di Parmigiano Reggiano Dop e salumi vari.

Fonte: ANSA