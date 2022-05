Uova Scotch eggs vegetariane da record: quella più grande del mondo pesa 8,3 kg

di Manuela 24 Maggio 2022

Conoscete le Scotch Eggs? Si tratta di una ricetta scozzese che permette di declinare le uova in mille modi diversi. Ebbene: adesso le uova Scotch eggs vegetariane sono entrate nel World Guinness Records: l’uovo più grande del mondo preparato con questa ricetta pesa 8,3 kg.

Forse non tutti sanno che il 16-22 maggio 2022 nel Regno Unito si celebra la National Vegetarian Week. Per questo motivo l’azienda Clarence Court ha deciso di provare a infrangere un record e ha dato vita al più grande uovo Scotch Egs vegetariano mai creato: pesava 8.341 kg, cioè 18 libbre e 5 once. Il tutto è avvenuto il 28 aprile scorso a Lacock, in Gran Bretagna.

Per chi non conoscesse le Scotch Eggs, si tratta di uno spuntino tipico britannico costituito solitamente da un uovo sodo avvolto nella salsiccia, arrotolato nel pangrattato e infine fritto. Una cosuccia leggera, insomma.

Clarence Court è invece un’azienda produttrice di uova con sede a Lacock, nel Wiltshire: rifornisce di uova diversi rivenditori del Regno Unito, proponendo nei suoi listini sia uova di gallina (il settore ha avuto diversi problemi a causa dell’epidemia di influenza aviaria, tanto che solo da poco sono tornate in vendita le uova di galline ruspanti in UK) che uova di emù.

L’azienda non è certo estranea a record del genere: al momento detiene anche il record delle Scotch Eggs preparate con carne di salsiccia e uova di struzzo più grandi, peso 6.2 kg.

Questa volta, però, l’azienda ha deciso di mettere alla prova il suo chef Leigh Evans ideando una ricetta vegetariana con uova, piselli, menta e cheddar. Per infrangere il record, lo chef ha usato l’uovo più grande a disposizione: era un uovo di struzzo da 1,7 kg. In poco meno di sei ore, ecco che Evans è riuscito nell’impresa. La parte esterna è stata realizzata con un composto a base di piselli, formaggio cheddar, salvia, cipolla, pangrattato e diversi ingredienti usati per il condimento.

Tutti questi ingredienti sono stati premiscelati e trasformati in pasta tramite un robot da cucina. L’impasto così ottenuto è stato avvolto attorno all’uovo di struzzo. Il tutto è stato poi avvolto in una pellicola trasparente e messo in abbattitore, in modo da renderlo abbastanza robusto e poterlo maneggiare senza rischiare di romperlo sul più bello.

Passati 30 minuti, l’uovo è stato arrotolato nella semola e nell’uovo, poi è stato arrotolato nel pangrattato di panko e infine è stato messo in forno in una teglia con olio di semi di girasole preriscaldato.

Dopo 26 minuti di cottura, l’uovo è stato tirato fuori dal forno e messo sulla bilancia. Qui un geometra indipendente qualificato ha provveduto a registrare il peso. Successivamente l’uovo è stato tagliato a metà per essere sicuri che lo spessore dell’impasto esterno non superasse la larghezza dell’uovo, uno dei requisiti richiesti dal Guinness World Records.

Il record è poi stato confermato. Dopo la misurazione e la compilazione del certificato, ecco che l’uovo è stato mangiato dai dipendenti di Clarence Court.

Nel caso voleste emulare lo chef, ecco gli ingredienti necessari per cucinare questo mastodontico uovo:

1 uovo di struzzo

3,3 kg di piselli freschi

1,5 kg piselli surgelati

1 kg di formaggio cheddar grattugiato

700 g pangrattato, salvia e cipolla

1 kg acqua calda

80 g di sale

20 g pepe bianco macinato

20 g menta secca

1 kg di semola

1 kg uovo liquido

2 kg di pangrattato panko

15 kg olio di colza (per friggere)

[Crediti Foto | Twitter – Clarence Court Eggs]