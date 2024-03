Uova sode colorate: la sorpresa di Pasqua di cui faremmo a meno

Sembrano confetti laccati di Pasqua queste uova sode colorate Le Naturelle, messe li tra tutte le altre colleghe di gallina al naturale per davvero (senza make up).

Effettivamente di cosa ci stupiamo? D’altronde sono ormai anni che esistono le uova già sode e confezionate vendute nella GDO ma, ecco, a questo livello non eravamo ancora arrivati: uova sode e colorate di 6 colori pastello intensissimi e tuti diversi tra loro, proposte da Le Naturelle per Pasqua. Le abbiamo scovate da Esselunga, si presentano nel classico contenitore da sei (e devo aver beccato un momento negativo, perché molte si presentavano rotte o crepate), trasparente e con tutte le tinte molto evidenti.

A vederle, in quei colori sgargianti e non naturali, accanto a tutte le altre uova “classiche”, fanno impressione: a istinto le collochereste nel reparto delle uova di cioccolato. Avrebbero fatto un figurone. In ogni caso è una sorpresa di Pasqua di cui avremmo volentieri fatto a meno

Altro che cioccolato, a Pasqua regaliamo uova sode

Queste sode e colorate di Le Naturelle sono persino più belle di molte uova di cioccolato glassate: i colori sono meravigliosi, sembrano dipinte e i bambini impazzirebbero a vederle nella vetrina di una pasticceria. Peccato che, appunto, siano accanto alle rosee uova di gallina (più o meno bio, allevate a terra o no) impilate tra le confezioni di cartoncino marrone. E l’illusione si infrange miseramente: sì, sono uova vere e tinte, che stonano tantissimo nel contesto.

La stessa medesima sensazione provata a Natale, quando Le Naturelle fece le uova sode rosso natalizio – iniziativa che ha evidentemente avuto successo, data la replica per Pasqua.

Uova nature(lle) dalle tinte sintetiche(lle)

Vedendo alcune uova danneggiate al supermercato – che rivelavano un albume traslucido, che sembrava gomma, e dello stesso colore del guscio – le abbiamo sgusciate. In realtà sia l’albume sia l’interno del guscio sono perfettamente bianchi. Sono sicuramente partiti da uova bianche e hanno trovato il modo di immergerle in una tinta potente per pochi istanti (è solo un’ipotesi).

Ma soffermiamoci sull’etichetta. Le uova sono “medie, di categoria A, da allevamento a terra, cotte e colorate. Coloranti sul guscio: E127, E131, E160b(ii). Agente di rivestimento: E904″. Il primo colorante (E127) è lo stesso usato nelle uova natalizie citate poc’anzi, l’eritrosina, rosso e sintetico derivante dal catrame di carbon fossile. In Unione Europea lo si trova anche nelle caramelle, nei ghiaccioli, nei gelati, nei biscotti, e nella frutta sciroppata. Sull’E131, il colorante blu (Blu Patentato V) c’è da dire che è potenzialmente cancerogeno tanto da essere vietato in alcuni Paesi (come l’Australia): qui è consentito e usato ovunque, si consideri poi che il guscio di queste uova non è destinato al consumo.

L’E160b(ii) è un’eccezione perché si tratta di un colorante di estrazione naturale o minerale – l’annatto, in questo caso. laddove “ii” indica Norbixina, che è un derivato solubile in acqua dell’annatto. L’agente di rivestimento E904 è gommalacca, una resina usata per proteggere dall’essiccamento frutta, decorazioni, i prodotti da base di cioccolato, i confetti. Lo avevamo detto – no? – che queste uova sode sembrano più dolcetti che cibo salato per insalata e maionese!

L’alternativa casalinga

Non è la prima che ci soffermiamo su come il settore dei cibi pronti stia sfuggendo di mano. Sì perché non siamo più al livello degli alimenti o ricette talmente complicate e dispendiose che è comprensibile comperarli già pronti… no, qui parliamo appunto di uova già sode, si verdurine già tagliate per l’insalata russa, preparati per frittata, riso già cotto e confezionato. Le uova colorate e sode di Le Naturelle fanno parte di questa categoria.

Basta un poco di barbabietola frullata o di foglie di cavolo viola per ottenere uova sode colorate naturalmente, in pochi minuti. Certo, è sicuramente più comodo comperarle già bell’e pronte puntando sul risultato sicuro.