Urinano nel brodo: la più grande catena di hotpot del mondo rimborsa migliaia di clienti

Da noi non è molto conosciuta, ma con circa 1600 ristoranti di cui 1300 tra Cina, Hong Kong e Macao e gli altri tra Singapore, Tailandia, Taiwan, Vietnam, Malesia, Corea del Sud, Giappone, Australia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti, Haidilao è la più grande catena del mondo di hotpot. Capirete quindi la gravità della situazione e l’imbarazzo quando si è diffusa la notizia, e relativo video, di due ragazzi intenti a urinare nel brodo del loro hotpot.

Cosa è successo

Il video ha cominciato a girare verso la fine di febbraio, e ha immediatamente fatto scattare le indagini da parte dell’azienda che hanno fatto risalire i fatti al 24 febbraio: è servito qualche altro giorno per identificare con precisione la location tra le diverse centinaia, individuandola nel centro di Singapore. I protagonisti del video sono due ragazzi di 17 anni evidentemente ubriachi, che sono poi stati immediatamente portati via dalla polizia e raggiunti da una denuncia da parte di Haidilao.

Non c’è nessun elemento che porti pensare che qualcuno si sia cibato del brodo “corretto”, ma il gigante degli hotpot non si nasconde e diffonde una nota in cui dichiara: “capiamo totalmente che il disagio causato ai nostri clienti da questo incidente non potrà mai essere totalmente risarcito in alcun modo, ma siamo intenzionati a fare tutto il possibile per prenderci le nostre responsabilità”.

Secondo l’azienda i fatti hanno messo in evidenza una mancanza di preparazione dello staff, che non ha saputo reagire con la necessaria prontezza. Da qui la decisione di risarcire tutti i clienti che nell’ultimo mese hanno mangiato nella location teatro del fattaccio e, per quanto non ci siano dettagli sulle cifre, si tratterà pur sempre di rimborsare più di 4 mila avventori.