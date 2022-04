USA: a Sacramento uomo spara sulla folla davanti ad un ristorante, sei morti

La tragedia si è consumata in una zona ricca di ristoranti, bar, club e che chiudono appunto verso l'ora in cui l'uomo ha sparato sulla folla. Molte persone erano infatti per strada in quel momento, in procinto di rincasare.

di Marco Locatelli 4 Aprile 2022

Sei i morti e dodici i feriti della strage di Sacramento, in California. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato ha sparato sulla folla durante le ore della movida, dopo le due di notte, davanti al ristorante El Santo.

A documentare un fatto che potrebbe essere collegato alla sparatoria un video sui social (lo trovate a fondo articolo), diventato inevitabilmente virale, di una rissa davanti ad un locale con una persona che cade a terra ferita e poco dopo si sentono degli spari e la gente urla e scappa in preda al panico.

Stando ai media locali, alcuni testimoni hanno visto un uomo in auto sparare sulla folla vicino al ristorante El Santo per poi scappare. Sono stati 50 i colpi uditi dai testimoni, il che fa pensare ad un fucile automatico.